Van Gölü tehdit altında

Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nün su seviyesi, küresel iklim değişikliği ve hava şartlarına bağlı olarak 4 metre düştü.

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Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü, küresel iklim değişikliği ve hava şartlarına bağlı olarak önemli oranda su kaybı yaşıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Kerem Yeğnidemir, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu’na yaptığı sunumda, Van Gölü’nün su seviyesinin 4 metre düştüğünü açıkladı.



Geçen 50 senenin verileri incelendiğinde, Van Gölü’nde ortalama 7 yılda bir göl seviyesinde düşüş ve ardından normalleşme tespit ettiklerini söyleyen Yeğnidemir, “Ancak son zamanlarda, iklim değişikliği ve kuraklık sebebiyle bu periyodun biraz daha uzadığını gördük. Şu anda seviyede 4 metreye varan bir düşüş var” dedi.

Su seviyesindeki düşüşe karşı çeşitli önlemler alındığını anlatan Yeğnidemir, “Mevcut yapılarda, taramadan dış koruyucu mendireğin seviyesinin yükseltilmesine kadar proje ve teknik analizlerimizi yaptık. Bunları da yine Strateji ve Bütçe Başkanlığımıza ilettik. Önümüzdeki yılın yatırım programına da teklif ettiğimiz yapılar var. Bunlarla ilgili olarak da en kısa zamanda çalışmalarımızı başlatmış olacağız” diye konuştu. (DHA)