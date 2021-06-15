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Van Gölü’nde 5,5 ton inci kefali ele geçirildi

Van Gölü'nde yapılan denetimlerde 5 ton 450 kilogram inci kefali balığına el koyuldu. 7 kişiye de 16 bin 579 lira para cezası uygulandı.

Güncellenme: 10:56, 15/06/2021
Hayat HaberleriYaşam
Van Gölü’nde 5,5 ton inci kefali ele geçirildi

Van Gölü’nün endemik türü olan, 15 Nisan-15 Temmuz’da üremek için Van Gölü’nden tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalinin korunması amacıyla denetimler sürüyor.

Bu kapsamda yapılan operasyonda 5 ton 450 kilogram inci kefali balığı ele geçirildi. Ölü balıklar ekipler tarafından imha edilirken, kaçak balık avlayan 7 kişiye 16 bin 579 lira idari para cezası uygulandı.

Sıhke Göleti ve diğer su kaynaklarında yapılan sazangiller av yasağı denetimlerinde ise 8 adet tırıvırı türü av malzemesine el koyuldu. (İHA)

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Yayınlanma Tarihi:10:54,