Van Gölü’nde dikkat çeken artış! Yok olma noktasına gelmişti…

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayabilen inci kefali ile ilgili sevindiren haber geldi. Dr. Mustafa Akkuş yaptığı açıklamada "Daha önce bir balıkçı 100 metrelik ağda 5 kilo balık avlarken, şimdi 50 kilo balık elde ediyor. Bu da balık stokunun ne kadar arttığını gösteriyor" dedi.

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Dünyada sadece Van Gölü’nde yaşayan ve 1990 yılından bu yana alınan tedbirlerle nesli koruma altına alınan inci kefalinin göldeki stoku her yıl artıyor.

Son zamanlarda bir balıkçının 100 metrelik ağda 50 kilo balık avlayabildiğini belirten Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Dr. Mustafa Akkuş, Türkiye’nin iç sularından 30 bin ton balık elde edildiğini, bunlardan 10 bin tonunun tek başına inci kefalinden oluştuğunu söyledi.

Dr. Akkuş, “Van Gölü inci kefali stoku yürütülen koruma çalışmaları ile bugün ülkemize ve dünyaya örnek olacak seviyede. 1990’lı yılların sonunda adeta yok olma noktasına gelen inci kefalleri, başlatılan koruma çalışmaları ile bugün bölgede yüzlerce balıkçı teknesinin geçim kaynağını oluşturuyor. 15 bini aşkın insan inci kefalinden geçimini sağlıyor” dedi.

“BALIKÇI AĞLARI DOLU DOLU GELİYOR”

Van Gölü’nde balıkçıların yüzünün güldüğünü belirten Dr. Akkuş, “Balıkçılık ile ilgili hep kara haberler aldığımız günümüzde, Van Gölü’ndeki balıkçıların ağları dolu dolu geliyor. Bu bereketli avcılığın devam etmesi için en önemli şansımız; üreme döneminde akarsulara göç eden inci kefali balığının kaçak avlanmasını önlemek. Kaçak avcılıkla ilgili geçen 15-20 yıl önceye göre, çok önemli mesafeler ve kazanımlar sağlandı. Bu kazanımların devam ettirilmesi lazım. Son yıllardaki koruma çalışmaları başarılı bir şekilde devam ediyor” diye konuştu.



“VATANDAŞ BALIĞI SAHİPLENİYOR”

Vatandaşın inci kefalini sahiplendiğini kaydeden Dr. Mustafa Akkuş, “Üreme dönemi geldiği zaman Van Gölü’ne dökülen akarsuların kenarındaki köylerden birçok telefon alıyoruz. Kaçak avcılara karşı inanılmaz bir tepki olduğunu görüyoruz. Van Gölü’nün tamamını yalnızca kolluk kuvvetleri ile korumamız biraz zor dolayısıyla balığın gerçek sahibi olan insanların balığı sahiplenmesi lazım. Son yıllarda çok ciddi bir bilinç olduğunu görüyoruz. Özellikle yeni neslin çevreye bakış açısı çok pozitif. Her genç artık inci kefali balığının hikayesini biliyor. İnsanlarda oluşan duyarlılık, çok mutluluk verici. İnşallah 5-10 yıl sonra balığı korumak için kolluk kuvvetlerine ihtiyaç duyulmaz” dedi. (DHA)