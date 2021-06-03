Van Gölü flamingo cennetine döndü

Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Van Gölü Havzası, flamingolar için önemli konak yerlerinin başında geliyor.

İran’ın Urumiye Gölü’nden göç ederek Van Gölü Havzası’nda bir süre konaklayan ve burada yavrularını büyüten flamingolar, kasım ayı sonlarına doğru Afrika ülkelerine göç ediyor.

Erciş ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Çelebibağı ve Kasımbağı mahallelerinin Van Gölü kıyılarında yoğunlukla görülen binlerce flamingo, çevre il ve ilçelerden gelen kuş ve doğa fotoğrafçıları tarafından görüntüleniyor.

“HİÇBİR ZAMAN BU KADAR ÇOK FLAMİNGOYU BİR ARADA GÖRMEDİM”

İlçede 25 yıldır doğa fotoğrafçılığı yapan Ferzende Coşar, her yıl Van Gölü Havzası’na göç eden flamingoların görsel şölenini fotoğraflamak için buraya geldiğini söyledi.

Bölgenin tanıtımı açısından da çok faydalı olduğunu söyleyen Coşar, “Bu aylarda Afrika’dan Urmiye’ye oradan da Erciş’e göç ediyorlar. Biz de gelip buradaki bu güzelliği fotoğraflıyoruz. Çektiğimiz bu görsel şöleni kendi sosyal medya hesaplarımdan paylaşıyorum, bu şekilde tanıtım daha da çok kitlelere ulaşıyor. 25 yıldır flamingoların fotoğrafını çekiyorum ve hiçbir zaman bu kadar çok flamingoyu bir arada görmedim” diye konuştu. (DHA)



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