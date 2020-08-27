Van Gölü’nde kirliliğe karşı harekete geçildi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından başlatılan projeyle Van Gölü’ne kurulan istasyonlarla kirlilik ölçülüp, oran belirleniyor. Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Dr. Ataman Altuğ Atıcı’nın da aralarında bulunduğu 4 bilim insanı, Van Gölü’ndeki kirlilik oranını ölçüp, belirlemek ve kirliliği önlemek için proje hazırladı. ‘Van Gölü’nde Ne Kadar Mikroplastik Var?’ projesi kapsamında başlatılan çalışmalar, 330 mikrometre göz açıklığına sahip manta trawl ağı ile yapılıyor. Tekne ile gölde belirlenen 800 metrekare alan üzerinde 5 bin metreye kadar inilerek, çalışmalar yürütülüyor.

‘MİKROPLASTİKLER, İNSANLARIN YEDİKLERİNE VE İÇTİKLERİNE DE GİRİYOR’

Çalışmayı yürüten Dr. Ataman Altuğ Atıcı, dünyadaki tüm su kaynaklarında olduğu gibi Van Gölü’nde de plastik atıklarla ilgili ciddi sıkıntılar olduğunu belirterek, “Biz bunu bir çalışmaya dönüştürmek istedik. Tüm dünyada plastikler ciddi bir problem. Birçok su kaynağında ister istemez plastiklerle karşı karşıya kalıyoruz. Bu çalışma da mikroplastik dediğimiz 5 bin metre altındaki küçük plastik gruplarını incelemeye aldık. Mikroplastikler, daha büyük plastiklerin zamanla parçalanmasıyla küçük parçalardan oluşan bir plastik grubu. Tabi tehlikeli bir durum aslında. Çünkü kullandığımız su kaynakları veya kullandığımız gıdalara bile girmekte. Bunlar insan sağlığı için ciddi tehlike oluşturuyor. Biliyorsunuz Van Gölü kapalı bir göl, kapalı bir havza konumunda. Birçok su kaynağı Van Gölü ile birleşiyor. Ancak Van Gölü’nde bir çıkış söz konusu değil. Evinizdeki bir havuz gibi düşünün. Sürekli havuza bir şeyler atıyorsunuz. Ama havuz olduğu yerde kalıyor. Su kaynakları bir yere gitmiyor. Bu şekilde düşünürsek ciddi bir tehlike ile karşı karşıyayız. Özellikle bu noktada vatandaşların çevreyi kirletmemesi, plastik atıklarının olabildiğince biriktirilip en azından çevreye değil de çöp kutularına atılması, geri dönüşüm yerleri varsa buralara bırakılması büyük bir önem teşkil ediyor” dedi. (DHA)