Van Gölü’nde kuraklık inci kefallerini tehdit ediyor

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü, küresel iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan kuraklıktan olumsuz etkileniyor. Gölün alan kaybının yaklaşık 100 kilometrekareye ulaştığı belirtilirken, inci kefali de bu durumdan olumsuz etkileniyor.

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, kuraklık nedeniyle inci kefali için en önemli üreme alanlarından biri olan Bendimahi Çayı’nın bu yıl göle ulaşamadığını söyledi.

Dr. Akkuş, “İnci kefali üremek için tatlı suya ihtiyaç duyuyor. Bu yıl Bendimahi Çayı’ndaki su, tarımsal sulama için kullanıldığı için üreme alanı olarak kullanılamadı. Bu durum inci kefali popülasyonunu ciddi anlamda etkileyecek” dedi.

İnci kefali göç yolculuğu uzuyor

Dr. Akkuş, inci kefallerinin göç yolculuğunun da kuraklık nedeniyle uzadığını belirterek, “İnci kefali, Erciş Körfezi’ne göç etmek için akarsuları kullanıyor. Ancak kuraklık nedeniyle akarsuların debisi düştü. Bu da inci kefallerinin göç yolculuğunun uzamasına neden oluyor” dedi.

Van Gölü’nde 100 kilometrekarelik alan kayboldu

Dr. Akkuş, Van Gölü’nün en sığ alanının Erciş Körfezi olduğunu belirterek, “Erciş Körfezi’nde 25 kilometrekarelik bir alan tamamen karaya çıktı. Bu, Türkiye’deki birçok gölün alanına eşit” dedi.

Kuraklık devam ederse Van Gölü’nde yaşayan tüm canlılar tehlike altında

Dr. Akkuş, kuraklık devam ederse Van Gölü’nde yaşayan tüm canlıların tehlike altında olacağını belirterek, “İnci kefali, Van Gölü’nün ekosisteminin önemli bir parçası. Bu nedenle inci kefalinin korunması için gerekli önlemlerin alınması gerekiyor” dedi. (DHA)