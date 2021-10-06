Van Gölü’nde rekor düzeyde dip çamuru temizlendi

Van Gölü için hayati önem taşıyan 'İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin devreye girmesinin ardından, gölün kirlilikten kurtulması için yürütülen çalışmalarda şu ana kadar 15 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizliği yapıldı.

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Dünyanın en büyük sodalı gölü olan ve adını NASA fotoğraf yarışmasıyla dünyaya duyuran Van Gölü; turkuaz rengi görüntüsü, mavi bayraklı plajları ve sahilleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Daha önceki arıtma tesisinin yetersiz olması nedeniyle ciddi anlamda kirlenen Van Gölü, güzelliğinin yanında bir de kirliliğiyle de gündeme gelmeye başlamıştı.

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Van Gölü’nü kirlilikten kurtarmak için harekete geçen Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından kısa sürede tamamlanan ‘Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’ bu yılın haziran ayında devreye alındı.

Van Gölü kirlilik tehditlerinden kurtulurken, daha önce atık sulardan oluşan dip çamuru ise kötü kokuya neden oldu. Van Büyükşehir Belediyesi gölün kıyısında kötü kokuya neden olan dip çamurun temizliği için de kolları sıvadı.

Bunun için dip çamurun yoğun olduğu bölgelerde iş makinelerinin yardımıyla temizlik çalışması yürütülüyor. Temizlik çalışmaları kapsamında ise Van Gölü'nde rekor sayılabilecek 15 bin metreküp çamur çıkarıldı. (İHA)