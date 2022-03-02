Van Gölü’nde sular çekildi! 60 yıllık iskele gün yüzüne çıktı

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde suların çekilmesiyle 60 yıllık iskele gün yüzüne çıktı.

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Türkiye’de geçen yaz yaşanan kuraklıktan dolayı Van Gölü de nasibini almaya devam ediyor.

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü ve çevresi, yoğun kar yağışı altında kalsa da su seviyesinin azaldığı gölde 60 yıllık Tatvan İskelesi gün yüzüne çıktı.

İskelenin ahşap kazıklarının yüzeye çıkması, göldeki su kaybını bir kez daha gözler önüne serdi.

Yağan karın Van Gölü’ne etki etmediğini belirten fotoğrafçı Enes Tarlan, “Türkiye genelinde bir kuraklığın olduğunu hepimiz biliyoruz. Yağan karın göl seviyesinin biraz daha yükselmesine sebep olacağını tahmin ettik. Birçok kayanın, iskelenin, eski yapıtın ve mikrobiyalitin görünmemesini temenni ettik, fakat göle çok etkisinin olmadığını gördük” dedi. (İHA)



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