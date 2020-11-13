Van Gölü’nde sular çekildi, tarihi kale ortaya çıktı

Urartu Krallığı’nda inşa edilen Erciş Kalesi, Van Gölü sularının 1841 yılında yükselmeye başlamasıyla terk edildi. O dönem burada yaşayanlar, bugünkü Erciş bölgesinde Alkanat, Gölağzı ve Tekevler Mahallesi’ne yerleşti.
23 Ekim 2011 depreminin de etkisiyle büyük hasara uğrayan kale, 2014’te Van Gölü’nde suların çekilmesiyle yeniden ortaya çıktı. Fakat son aylarda göl suyunun 2 metre daha çekilmesiyle kale tamamen gün yüzüne çıktı.
Küresel iklim değişiminin etkisiyle Erciş Kalesi’nin ortaya çıktığını söyleyen Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, “Van Gölü bundan sonraki süreçlerde seviye kaybına uğrayacak. Bu ciddi bir olumsuzluğun işareti. Alan gittikçe küçülecek” dedi.
“RESTORASYON GEREKLİ”
Kalede incelemelerde bulunan araştırmacı-yazar Selahattin Koşar da “Kaledeki belirli bölümlerin restorasyondan geçirilmesi gerekir. Yapılacak restorasyonla kalenin turizme kazandırılması gerekiyor” diye konuştu. (DHA)