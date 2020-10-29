Van Gölü’nde sular çekilince ortaya çıktı

Van Gölü'nde bulunan ve dünyanın en büyük mikrobiyalitleri, göl suyunun çekilmesiyle Erciş ilçesi kıyılarında su yüzüne çıktı. Kıyı beyaza bürünürken vatandaşlar da bol bol fotoğraf ve video çekti.

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü’nde, yağışların azalmasıyla çekilme meydana geldi. Sudaki çekilme nedeniyle gölün Erciş ilçesi kıyıları, tuz ve soda kalıntılarıyla beyaza büründü. Van Gölü’nde bulunan dünyanın en büyük mikrobiyalitleri de gün yüzüne çıktı.

25 yıldır Van Gölü’nde fotoğraf çeken Ferzende Coşar, “Son günlerde mevsim şartlarına bağlı olarak Van Gölü’ndeki çekilmeyle kıyılarda beyaz tabaka oluşmuş durumda. Aynı zamanda dünyanın en büyük mikrobiyalitlerini de su yüzeyinden görebiliyoruz” dedi.

MİKROBİYALİTLER NASIL OLUŞUYOR?

Mikrobiyalitler, gölün altındaki çatlaklardan çıkan kalsiyum ve zengin suların etrafında ve siyano bakterilerin valtlerin toplanmasıyla oluşmaya başlıyor. Göl, karbonatlar yönünden zengin, sudan da kalsiyum çıkıyor. Kalsiyum karbonat çıktığında kireç taşı ve kalkerler oluşmaya başlıyor, silikatlar oluşmaya başlıyor ve katman yukarıya doğru büyüyor. (DHA)