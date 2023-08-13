Van Gölü’nde yeni keşif: Nuh tufanının olduğunu kanıtlamış olduk

Van Gölü'nde Kayı tamgalı ve haç işaretli taşlar ile yaşam merkezi olduğu tespit edilen alanlar bulundu. Doğu Deniz Derneği Başkanı Cumali Birol, "Yaşam izlerini Van Gölü havzasının her bölgesinde görmekteyiz. Nuh tufanıyla ilgili burada çalıştaylar yaptık. Derneğimizin yaptığı çalıştaya İngiltere'den iki jeolog hoca getirdik. Dolayısıyla Van Gölü havzasında Nuh tufanının olduğunu biraz da kanıtlamış olduk." dedi.

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Türkiye’nin en büyük sodalı gölü olan 3 bin 712 kilometrekarelik Van Gölü’nün dibindeki kalıntılar yapılan dalışlarla dünyaya tanıtılırken bu kalıntılara yenileri eklendi.

Bitlis’in Adilcevaz ilçesindeki Doğu Deniz Derneği ile Van’da bulunan HAK Arama Kurtarma Derneği üyeleri tarafından yapılan dalışta, Van Gölü’nün derinliklerinde tamgalı ve haç işaretli taşlar ile yaşam merkezi olduğu tespit edilen alanlar bulunduğu belirtildi.

Doğu Deniz Derneği Başkanı Cumali Birol, yaptıkları dalışla çözülmeyi bekleyen yeni gizemleri keşfettiklerini söyledi.

“ÇOK BÜYÜK BİR ALAN KEŞFETTİK”

Tatvan-Ahlat arasındaki bölgede suyun azalmasıyla mezar taşları ve kalıntılar olduğu ihbarı üzerine Van HAK arama Kurtarma ekipleri ile bölgeye giderek dalış gerçekleştirdiklerini söyleyen Birol, “Bölgede bir köye benzer yapılar olduğunu, sokaklar ve üzerinde haç ve Kayı tamgası olan mezarlar olduğunu gördük. Elde edilen bulguları üniversitelerdeki hocalara vererek bölgedeki tarihin gün yüzüne çıkarılması için çabalıyoruz. İlk defa haç işaretli mezarların arasında üzerinde ‘Kayı’ yazılı taşa rastgeldik. Alanda çok büyük bir yerleşim merkezi bulunmakta. Bu yerleşim merkezinin içinde dibekler kurnalar var. Sokaklar var. Bu sokaklarda örülü taşlarla bezenmiş. Dalışseverlerle çok güzel bir alan oluşturduk. Yeni bir keşif elde ettik” dedi.

Dalgıçlar için Van Gölü’nün gizemli bir yer olduğunu söyleyen Birol, “Van Gölü Havzası’nda yıllardır su çekilmekte. 3 metreden fazla su çekildi. Dolayısıyla bu çekilmeden sonra mezar taşları da gün yüzüne çıktı. Burada da yaşam izlerinin Van Gölü Havzası’nın her bölgesinde görmekteyiz. Nuh tufanıyla ilgili burada çalıştaylar yapmıştık. Derneğimizin yaptığı çalıştaya İngiltere’den iki jeolog hoca getirdik. Dolayısıyla Van Gölü Havzası’nda Nuh tufanının olduğunu biraz da kanıtlamış olduk. 23 metre derinlikte rastladığımız bu bulgular bizlere bunu kanıtlıyor. Van Gölü gel gitler yaşamış ama bakir ve temiz bir göl. Bulduğumuz alanlarda turizm noktasında farklı bir rota elde etmiş oluyoruz” diye konuştu.



(DHA)