Van Gölü’nde yeni mikrobiyalitler keşfedildi

Bir süre önce dünyanın en büyük mikrobiyalitinin tespit edildiği Van Gölü'nde yeni bir keşfe imza atıldı.

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Dünyanın en büyük sodalı gölü, Türkiye'nin en büyük gölü olma özelliği taşıyan Van Gölü'nde yeni mikrobiyalitler keşfedildi.

Adilcevaz Kültür, Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Cumali Birol’un araştırmaları sayesinde keşfedilen mikrobiyalitler, belgeselci Ali Ethem Keskin tarafından görüntülendi.

Göle dalış gerçekleştiren Birol ile Keskin, mikrobiyalitlerin oluşturduğu görüntünün uzayı andırdığını söyledi. Birol ile Keskin, Bitlis’in Adilcevaz kıyı şeridinden Van Gölü’ne daldı. Mikrobiyalitler 1 ile 6 metre derinlikte görüldü.

“VAN GÖLÜ SUYUNUN ALTINDA BİNLERCE GİZEM BARINDIRIYOR”

Van 100. Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinde görevli Dr. Mustafa Akkuş, dünyanın en büyük mikrobiyalitlerinin Van Gölü’nde olduğunu söyledi.

Dr. Mustafa Akkuş, “Van Gölü, dünyanın en büyük sodalı gölü ve suyunun altında binlerce gizem barındırıyor. Dünyanın en büyük mikrobiyatlitleri Van Gölü’nde. Van Gölü’nün altına indiğiniz zaman 30-40 metre boyunda ağaçlarla karşılaşıyorsunuz, Ülkemizin dört bir tarafındaki dalış severleri Van Gölü'nde dalmaya davet ediyoruz” dedi.

Belgeselci Ali Ethem Keskin ise “Belgeselci Ali Ethem Keskin ise, “Mikrobiyalitler şu şekilde oluşuyor. Gölün suyu sodalı ama gölün içinde tatlı su kaynakları var. Dolayısıyla o tatlı su çok kireç ihtiva ettiği için, kalsiyum ihtiva ettiği için göldeki soda ile birleşince bir takım çöküntüler oluşturuyor. Aynı mağaralardaki sarkıt ve dikitler gibi. Bunlara mikrobiyalit deniyor bunlar kule gibi oluyor veya yassı yaprak şeklinde de olabiliyor” diye konuştu.

Adilcevaz Kültür, Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Dalgıç Cumali Birol da “Adilcevaz’da farklı bir mikrobiyalit türüne rastladık. Van Gölü’nde gizemini koruyan birçok faaliyet, keşfedilmemiş birçok eser var. Çalışmalarımız devam ediyor. Yeni keşfettiğimiz farklı bir mikrobiyalit türü de ortaya çıkmış oldu. Bu göle sahip çıkmamız lazım” ifadelerini kullandı. (DHA-İHA)