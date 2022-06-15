Van Gölü’ndeki dolunay ve yakamoz hayran bıraktı
Dolunayın Van Gölü'nde oluşturduğu yakamoz Bitlis'in Ahlat ilçesinde izleyenleri hayran bıraktı.
Akşam saatlerinde ayın parçalı şekildeki bulutlar üzerinden geçmesi ilginç görüntüler oluşturdu.
Dolunayın bulutlarla birleşmesi kartpostallık görüntüler oluştururken, ayın kocaman kızıl rengiyle Van Gölü’ne yansımasıyla oluşan yakamoz hayran bıraktı.
Kızıl rengiyle dolunayın güzelliğini gören fotoğrafçılar makineleriyle göl kenarında çekimler yaparken, göl kıyısında evleri bulunan vatandaşlar da balkonlarından oluşan görüntüyü telefonlarıyla çekmeye çalıştı. (İHA)