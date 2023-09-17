Van Gölü’ndeki su kaybı gözler önüne serildi
Van Gölü'nde su seviyesinin düşmesiyle Erciş Kalesi ve kalıntıları ortaya çıktı.
Van’ın Erciş ilçesine bağlı Çelebibağ Mahallesi’nde bulunan Erciş Kalesi, Urartu Krallığı döneminde Van Gölü kıyısında inşa edildi. Kale, Osmanlı döneminde de onarımdan geçirilerek kullanıldı.
Son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle Van Gölü’nde su seviyesi hızla düşmeye başladı.
Gölün su seviyesinin 6 kilometre çekilmesiyle Erciş Kalesi’nin de büyük bir kısmı gün yüzüne çıktı.
Kaleyi fotoğraflayan araştırmacı-gazeteci Nihat Çavuşoğlu, “Bu kalenin bin yıllık bir tarihe sahip olduğu söyleniyor. 30 yıl önce buraya geldiğimde bu kale gölün ortasındaydı, şimdi tamamen gün yüzüne çıktı” dedi.
(DHA)