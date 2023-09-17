HAYAT
Abone Ol

Van Gölü’ndeki su kaybı gözler önüne serildi

Van Gölü'nde su seviyesinin düşmesiyle Erciş Kalesi ve kalıntıları ortaya çıktı.

Yayınlanma: 11:39 - 17 Eylül 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Van’ın Erciş ilçesine bağlı Çelebibağ Mahallesi’nde bulunan Erciş Kalesi, Urartu Krallığı döneminde Van Gölü kıyısında inşa edildi. Kale, Osmanlı döneminde de onarımdan geçirilerek kullanıldı.

30 yıl önce çekilen bu fotoğrafta kale gölün içerisinde görünüyor.

Son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle Van Gölü’nde su seviyesi hızla düşmeye başladı.

Gölün su seviyesinin 6 kilometre çekilmesiyle Erciş Kalesi’nin de büyük bir kısmı gün yüzüne çıktı.

Kaleyi fotoğraflayan araştırmacı-gazeteci Nihat Çavuşoğlu, “Bu kalenin bin yıllık bir tarihe sahip olduğu söyleniyor. 30 yıl önce buraya geldiğimde bu kale gölün ortasındaydı, şimdi tamamen gün yüzüne çıktı” dedi.

(DHA)

Van Gölü küçülmeye devam ediyorİlginizi ÇekebilirVan Gölü küçülmeye devam ediyor
X Reklam