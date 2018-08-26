Van Gölü’ne dikkat çekmek için Süphan Dağı’na çıktılar

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Bitlis ve Van bölgesinde faaliyet gösteren Van Gölü Aktivistleri Derneği tarafından Süphan Dağı’na dördüncü kez zirve tırmanışı etkinliği düzenlendi. Daha önce Süphan Dağı´na üç ayrı tırmanış gerçekleştirerek Van Gölü havzasının güzellik ve zenginliklerine dikkat çeken Van Gölü Aktivistleri Derneği, dördüncüsünü düzenlediği Süphan Dağı zirve tırmanışı ile Van Gölü´nün geleceğe taşınabilmesi için Van Gölü Koruma Kanunu´nun gerekliliğine dikkat çekti.

Tamamı gönüllülerden oluşan 23 kişilik ekip, 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Türkiye´nin üçüncü yüksek dağı olan Süphan Dağı´nın zirvesine ulaştı. Aktivistler zirvede Türk bayrağının yanı sıra ‘Başka Van Gölü yok. Van Gölü mavi ve temiz kalsın’ yazılı pankart açtı.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Adilcevaz temsilcisi Orhan Emen, etkinliğin sorunsuz bir şekilde tamamlandığını belirterek, “Van Gölü Aktivistleri olarak dördüncüsünü düzenlediğimiz zirve tırmanışı kapsamında 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Türkiye´nin üçüncü yüksek dağı olan Süphan Dağı´na zirve tırmanışı gerçekleştirdik. Etkinliğimiz ve tırmanış sorunsuz bir şekilde tamamlanmış oldu. Bu etkinlikle Van Gölü Koruma Kanununun çıkmasının yanı sıra Van Gölü´ne dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmayı amaçladık. Bizler yapmış olduğumuz bu tür etkinliklerle Van Gölü için hayati önem olan Van Gölü Koruma Kanunu için uğraşıyoruz. Bu vesile ile etkinlikte emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

DHA