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Martılar Van Gölü’ne bu yıl erken gitti

Bitlis'in Tatvan ilçesinde sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyretmesine rağmen Van Gölü'ne martılar bu yıl erken akın etti.

Yayınlanma: 09:05 - 10 Mart 2022 Güncellenme:
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Martılar Van Gölü’ne bu yıl erken gitti

Tatvan’da her yaz göl kenarını cıvıltıları ile şenlendiren Van Gölü martıları, havalar soğuyunca sıcak yerlere göç ediyordu.

Cemrenin düşmesine rağmen sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyrettiği bölgede martılar Van Gölü’ne erken akın etti.

Van Gölü yüzeyindeki martıların güzel görüntüler oluşturduğunu söyleyen Gamze Tunç, “Fotoğraf çekmek için buraya geldim. Çok güzel görüntüler var. Çektiğim fotoğrafları sosyal medya hesabımdan paylaşıp takipçilerimin beğenisine sunacağım” dedi. (İHA)

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