Van Gölü’nün derinliklerinde Cumhuriyet’i kutladılar

Bitlis Anadolu Su Altı Araştırma ve Sporları Derneği (ASAD) üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Van Gölü'nün derinliklerine dalış yaparak kutladı.

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Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla soğuk havaya rağmen buz gibi suya dalış yapan ASAD üyeleri, gölün metrelerce altında bayrak açarak Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

“Böylesi önemli bir günü evimizde oturarak kutlayamazdık” diyen ASAD Başkanı Mehmet Salih Aygün, şunları söyledi:

“Cumhuriyet, bağımsızlık ve özgürlük kapsamında Türk milletinin yaşamında önemli değişiklikler meydana getirmiştir. Cumhuriyet, bireyi kölelikten, kula kulluktan vatandaş konumuna yükselten bir aydınlanma devrimidir. 29 Ekim; bir doğuşun, bir devrimin yıl dönümüdür.”

‘Cumhuriyet bizden fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmemizi ister. Atatürk, gençlere hitap ederken; ‘Cumhuriyeti biz kurduk onu yaşatacak olanlar sizlersiniz’ diyerek, gençlerimize verdiği önemden dolayı gençlerimizin Cumhuriyet’e sahip çıkmasını istemiştir. Bizler de bayramı kutlamak için kendimizi Van Gölü’nün serin sularına bıraktık.”

“Dernek üyelerimiz Arkeolog Öğretim Görevlisi V. Evren Belli ve İshak Geylani ile Cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıl dönümünü Van Gölü’nün derinliklerinde kutladık. Atatürk’ün mavi gözlerini ve al bayrağımızı Van Gölü’nün mavisiyle buluşturduk.” (İHA)