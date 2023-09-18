Van Gölü’nün temiz kalması için Artos Dağı’na tırmanış

Van'da bir grup doğasever, Van Gölü'nün temiz kalması için farkındalık oluşturmak amacıyla 3 bin 537 rakımlı Artos Dağı'na tırmandı.

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Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, gölün ve doğanın önemine dikkati çekmek için Gevaş ilçesinde bir araya geldi.

Artos Dağı’nda tırmanışa başlayan grup üyeleri, yaklaşık 6 saatlik zorlu parkurun ardından zirveye ulaştı. Zirvede bir süre kalan doğaseverler, eşsiz manzarada fotoğraf çekti.

Van Gölü’nün temiz kalması için çağrı yaptılar

Etkinliğe katılan Bitlis Eren Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, Van Gölü’nün temiz kalması için farkındalık oluşturduklarını söyledi.

Zirve yaptıklarını belirten Önen, “Zirvede müthiş bir Van Gölü manzarası var. Herkesin bu güzelliğe şahit olması gerekiyor. Van Gölü’nün temiz kalması için hepimize büyük görev düşüyor. Bu güzelliği gelecek nesillere de aktarmak için elimizden geleni yapmalıyız” dedi.

Tırmanış bazı noktalarda zor geçti

Tuba Beyhan da zirveye 50 kişilik grupla çıktıklarını bildirerek, “Ekibimizin içinde yeni olan arkadaşlarımız da var. Tırmanış bazı noktalarda biraz zorlu geçti ama çok keyifliydi. Bize bu imkanı sunan herkese çok teşekkür ediyorum. 3 bin 537 rakımlı bir manzaradan ‘Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın’ diyorum” ifadelerini kullandı. (AA)