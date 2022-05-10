100 yavru Van kedisi dünyaya geldi

Van'ın önemli değerlerinden, bir gözü mavi, bir gözü kehribar renkli dünyaca ünlü Van kedileri, 2022 yılının ilk parti doğumlarında 100 yavru dünyaya getirdi. Anneleriyle özel odalarda bakıma alınan, ziyaretçilerin ilgi gösterdiği yavrulara aşıları henüz yapılmadığı için yaklaşılmasına izin verilmiyor.

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Farklı göz renkleri ve beyaz tüyleriyle ünü dünyaya yayılan Van kedileri, 2022 yılının ilk parti doğumlarında 100 yavru dünyaya getirdi. Ziyaretçilerin ilgi gösterdiği yavrulara aşıları henüz yapılmadığı için yaklaşılmasına izin verilmiyor.

Farklı göz renkleri, bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedileri, Van Kedi Villası’nda özenle bakılıyor. Her mevsim ziyaret edilen Van kedileri, sevecen halleri ile konukların büyük ilgisini görüyor. Koruma altındaki Van kedileri, bu yılın mart ayında da Van Kedi Villası’nda ilk yavrularını doğurdu. İlk parti doğumlarda 100 yavru dünyaya geldi.

“İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ PARTİ DOĞUMLAR OLACAK”

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, “Van Kedi Villası’nda Ramazan Bayramı’nı çok yoğun geçirdik. İnsanlar dışarı çıkmayı özlemiş. Kedi evi de çok yoğun bir bayram geçirdi. Bu yıl ilk parti doğumlarda 100 yeni üyemiz oldu. Bunları büyütmeye çalışıyoruz. Bu birinci partiydi, ikinci ve üçüncü parti doğumlar olacak” dedi.

Bembeyaz tüyleri ile bilinen Van kedilerinin arasında siyah ya da farklı renkte doğan yavruların olduğunu da belirten Prof. Dr. Kaya, “Bazı annelerden gen karışımı nedeniyle tam beyaz olmayan kediler çıkabiliyor. Çok da ilgi görüyorlar. Vatandaşlar yavru kedilere temas etmek istiyor. Fakat yavru kediler aşısız olduğu için buna müsaade etmiyoruz. En az 2,5 aylık olup, birinci aşıları olana kadar temasa izin vermiyoruz” diye konuştu. (DHA)

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