Van kedileri ‘en güzel’ seçilmek için podyuma çıkacak

Beyaz ve ipeksi tüyleri, farklı göz renkleri ile kendine has özellikleriyle diğer ırklardan ayrılan Van kedileri, adını aldıkları kentte düzenlenecek güzellik yarışmasına hazırlanıyor.

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Van’ın tanıtımı için 15-29 Mart tarihleri arasında ‘Van Shopping Fest' alışveriş günleri düzenlenecek. Etkinlik kapsamında Van Büyükşehir Belediyesi, ödüllü Van Kedisi güzellik yarışması düzenliyor. Farklı göz renkleri, pamuk gibi bembeyaz tüyleri ile insanları kendine hayran bırakan Van kedileri, 20 Mart’ta yapılacak olan kedi güzellik yarışmasına hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Van kedisini tanıtmanın, hayvan sevgisini aşılamanın sağlanması amacıyla Van kedisi güzellik yarışmasını düzenleyeceğini belirtti.

Birbirinden güzel Van kedileri, halıda yürüyerek jüri üyelerinden puan almaya çalışacak.

“YARIŞMAYA İKİ KEDİ İLE KATILACAĞIZ”

Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, yarışmaya iki kediyle katılmaya karar verdiklerini ifade ederek, “Güzellik yarışmalarında kediden beklenen bir takım özellikler var. Bu kapsamda kedinin karakteri, dikkatinin dağınık olmaması, insanlarla kurduğu bağ ve fiziksel güzelliğine bakılarak yapılıyor. Daha önceki yarışmaya katılmayan iki hayvanımızla bu yarışmaya katılacağız” diye konuştu. (İHA)



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