Van kedilerine çiftleşme için özel oda, özel müzik

Van kedileri için kurulan Van Kedi Villası'nda çiftleşecek kediler için özel odalar hazırlandı. Kızgınlık dönemine giren kediler için sakinleştirici müziklerden oluşan bir repertuvar hazırlandı.

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Farklı göz renkleri, bembeyaz tüyleri ile ünü ülke sınırlarını aşan Van kedilerinin her mevsim ziyaretçisi geliyor. Özellikle çocukların ziyaret ettiği Van Kedi Villası’ndaki kediler, sevecen hareketleri ile ilgi çekiyor. Çocuklar, kedilerle yakından ilgilenerek seviyor.

Kızışma döneminde olan kedilerin bakımları da özenle yapılıyor.

Her yıl ırkın özelliklerini taşıyan daha fazla kedi elde etmek için çalışmalar yapılan Van Kedi Villası’nda kızışma döneminde agresif tavırlar sergileyen hayvanlara, bu dönemi daha sakin geçirmesi için farklı repertuvardan müzikler dinletiliyor.

Çiftleşme dönemi için kedilere özel odalar hazırlanırken, aşıları, sağlık kontrolleri ve bakımları da özenle yapılıyor.

Van Kedisi Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, “Van Kedisi Araştırma Merkezi 2022 programını tamamladı ve 2023 için de hazırlıklarını yapıp bu yılın çiftleştirmelerine başlandı” diye konuştu. (DHA)