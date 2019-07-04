Van kedilerinin sağır olmadığı bilimsel olarak kanıtlandı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, yaklaşık 300 Van kedisi üzerinde 6 yıl süren işitme testlerinin sonuçlarını açıkladı. Test sonuçlarına göre Van kedilerinin yüzde 86 oranında çok iyi işittiği tespit edilirken, dünyadaki 20 beyaz ırk arasında sağırlık oranında en düşük Van kedileri olduğu belirlendi. YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, bu çalışma ile yanlış bilinen 'Van kedisinin sağır olduğu' söylentilerinin de çürütüldüğünü söyledi.

Van YYÜ Kampusu içerisindeki Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde koruma altına bulunan dünyaca ünlü Van kedilerinin sağır olup olmadığı yıllardır tartışılıyordu. YYÜ Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi olarak görev yapan Funda Almaç, doktora çalışmasında Van kedilerinin sağırlığını araştırdı. Sağırlık testlerin yapılması için kedi evine odyometri cihazı alınırken tüm kediler tek tek testlerden geçirildi.

Yaklaşık 6 yıl süren ve 300 kedi üzerinde yapılan çalışmalarda sonucunda, Van kedilerinin yüzde 86 oranında çok iyi işittiği tespit edildi. Test sonuçlarını paylaşan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, bugüne kadar Van kedisinin sağırlığı ile ilgili yanlış bilinenlerin gerçek olmadığını tam aksine Van kedisinin aslında iyi işittiğini tespit etiklerini söyledi. Rektör Şevli, “Araştırma sonuçlarımızla Van kedilerinin aslında iyi işittiği ve sağır olmadığı tespit edilmiş oldu. Bu özellik 2014 yılında Van kedisinin tescil edilen özellikleri arasına alınacaktır” dedi.

YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya ise doktora çalışmasının yaklaşık 6 yıl sürdüğünü ve 300 kedi üzerinde çalışma yürüttüklerini anlattı. Gerçeğin testlerle ortaya çıkarıldığını söyleyen Prof. Dr. Abdullah Kaya, “Yaklaşık 6 yıldır Van kedilerinin sağırlığı ile ilgili sürdürdüğümüz bir doktora çalışmamız vardı. Bizler de bu çalışmaların sonucunu merakla bekliyorduk. Bugün itibariyle bu sonuçlarımızı aldık ve sonuçlar gayet bizleri memnun etti. Van kedisi bütün dünyada ve Türkiye’de sağır bir hayvandır söylentileri çıkarıldı. Biz bu durumun böyle olmadığını biliyorduk aslında. Ancak elimizde bilimsel bir veri yoktu. En son teknoloji cihazlarının kullanıldığı bu çalışma ile Van kedilerinde yüzde 86 oranında çok iyi işittiği ortaya çıktı. Dünyadaki 20 beyaz ırk arasında sağırlık oranında en düşük Van kedilerinde olduğu belirlendi. Bu yanlış algının bundan sonra düzeleceğine inanıyoruz. En ufak bir sesi bile duyabilen bir kedinin sağır olarak adlandırılması bizim için talihsizlikti. Biz bunun böyle olmadığını yaptığımız çalışma ile ortaya koymuş olduk” dedi.

DHA