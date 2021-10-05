Van’a giden İranlılar, Akdamar Adası’nı gezdi

Van'da corona virüsü nedeniyle 24 Mart 2020'de araç ve yaya geçişlerine kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı'nın 16 Eylül 2021'de kısmi olarak açılması, hem kent merkezine hem de tarihi ve turistik mekanlara hareket getirdi. Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan giriş yapan İranlı 150 kişilik turist grubu, Akdamar Adası'nı gezdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İran ile en uzun kara sınırına sahip Van’da, coroba tedbirleri kapsamında 24 Mart 2020’de araç ile yaya geçişlerine kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı, 16 Eylül 2021’de kısmi olarak araç ve yaya trafiğine açıldı.

İran’dan gelen turistler, 72 saat içinde alınan PCR negatif test sonucu ile giriş yapabiliyor. Sınır kapısındaki geçişler ilk kez kalabalık kafileler halinde gerçekleşti.

4 gün önce gelen 150 kişilik turist grubunun ilk durağı da Akdamar Adası oldu. Akdamar İskelesi’ne giden ve buradan tekne ile Akdamar Adası’na giden İranlı turistler, seyrine doyum olmayan Van Gölü’nün eşsiz maviliği ortasındaki Akdamar ve üzerindeki kiliseyi ziyaret etti.

“BÜYÜLEYİCİ BİR DOĞASI VAR”

İranlı tur organizatörü Kimya Mühendisi Sara Delilazad, “Pandemiden dolayı 1,5 yıldır Van’a gelemiyorduk. Kapıların açılmasıyla ilk turumuzu yaptık. Biz Van’ı çok seviyoruz. Kapılar açıldığı için de çok mutluyuz. Akdamar Adası’nın büyüleyici bir doğası var. İran tarafından geçişler açıldı. Corona testi ve giriş ücretinin yüksek olması ile ilgili sıkıntılarımız var. İlk girişte 120 TL, ikinci ve üçüncü girişte bu rakam daha da yüksek oluyor. Daha önce ilk giriş 50 TL’ydi” dedi.

“HAYRAN KALDIM”

Akdamar Adasını ziyaret eden Feraba Nabilo ise, “Sınır kapıları uzun süredir pandemiden dolayı kapalıydı. İlk kafile ile buraya geldik. Arkadaşlarımızla Akdamar Adası’nı gezdik. Daha önce duymuştum ama ilk kez geldim. Harika bir manzarası var. Van Gölü’ne hayran kaldım” diye konuştu. (DHA)