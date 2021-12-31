Van’da İranlıların yılbaşı kutlaması erken başladı

Van'da oteller, yılbaşı için giden İranlı turistlerle tamamen doldu. Yeni yıl kutlamasına erken başlayan İranlılar, otellerin eğlence salonlarında müzik eşliğinde sabaha kadar eğlendi.

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İranlı turistler, her yılbaşı olduğu gibi bu yıl da eğlenmek için Van’ı tercih etti.

İran’dan yılbaşı tatili için giden turistler ile kentteki oteller tamamen doldu.

SABAHA KADAR EĞLENDİLER

Yeni yıl kutlamalarına erken başlayan İranlılar, konakladıkları otellerin eğlence salonlarında Farsça ve Azerice çalan müzik eşliğinde sabaha kadar eğlendi.

Organizasyonu yapan otelin Genel Müdürü Sebahattin Duran, “Uzun bir aradan sonra bu coşkuyu yine yakaladık. Yurtdışından gelen tüm misafirlerimizi burada ağırladık. Bu güzel coşkuyu görüyorsunuz, özlediğimiz bir coşku. Yeni yıla bir gün erken başladık. Misafirlerimizin talebi doğrultusunda böyle bir karar aldık. Herkes çok güzel eğleniyor” dedi.

Turistler ise yeni yıla Van’da erken girdiklerini ve çok mutlu olduklarını dile getirdi. (DHA)



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