Van’da mandalar eksi 30 derecede göle girdi

Van ve çevresinde kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.

9 Ocak 1990 tarihinde sıfırın altında 46,4 derece ile Türkiye’deki en düşük sıcaklığın ölçüldüğü İran sınırındaki Çaldıran ilçesinde, bu yıl ise hava sıcaklığı gündüzleri eksi 10, geceleri ise zaman zaman eksi 30 dereceye kadar düşüyor.

Dondurucu soğuklar nedeniyle vatandaşların kurutmak için dışarı astıkları elbise, kilimler ve ağaç dalları dondu.

İlçeye bağlı 50 haneli Oruçlu Mahallesi’nde bulunan 150 manda da her gün beslenmek için Kaz Gölü’ne geliyor.

Suya giren mandalar, gölün dibindeki yosunları yiyerek beslenirken, ortaya ilginç görüntüler de çıkıyor. (DHA)