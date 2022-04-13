Van’da son ağlar çekildi: İnci kefali için av yasağı başlıyor

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin av yasağı öncesi, balıkçılar son kez attıkları ağlarını çekti. Tekneler kıyıya yanaştırıldı.

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Dünyada sadece Van Gölü’nde yaşayabilen, akıntının tersine yüzerek zaman zaman uçarcasına derelere akın eden inci kefali için av yasağı başlıyor.

Van Gölü’nde 15 bin kişinin ekmek kapısı olan inci kefalleri için balıkçılar son kez ağlarını çekti. Teknelerini kıyıya yanaştıran balıkçılar, 90 gün boyunca Van Gölü’nde inci kefali avlayamayacak.

İnci kefalleri ise bu zaman içinde üremek için zorlu göç yolculuğunu gerçekleştirmek için gölün tuzlu ve sodalı sularından çıkıp, göle dökülen akarsulara akın edecek.

Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, av yasağı sürecinde Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan görev yapacak 12 araç aldıklarını söyledi. Görentaş, “Van Valiliği öncülüğünde alınan kararları tüm noktalara bildirdik. Ekiplerimiz jandarmanın ilgili birimleri, sahil güvenlik, emniyet ve diğer tüm birimlerle irtibat halinde. Geçen sene olduğu gibi bu sene de emniyet, jandarma ve zabıtalar bize destek verecek. Bu yıl diğer yıllardan farklı olarak ilimizde Sahil Güvenlik Komutanlığı da kuruldu. Bu da çalışmalarımıza büyük bir katkı sunacaktır” dedi.

Av yasağından dolayı bu yıl balık stoklarında artış olduğunu, aynı zamanda balıkların boylarının büyüdüğünü ve bunun da balıkçıları memnun ettiğini dile getiren Görentaş, ancak iklim koşullarından dolayı balıkçıların biraz sıkıntı yaşadığını belirtti. (İHA)

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