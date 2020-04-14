Vanessa Bryant: Hayat gerçekten adil değil

26 Ocak'ta trajik bir şekilde hayatını kaybeden basketbolun efsane ismi Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, eşinin son maçının yıl dönümünü kutlayarak Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Bryant, "Hayat gerçekten adil değil, bu çok anlamsız" dedi

Kobe Bryant, 26 Ocak’ta 13 yaşındaki kızı Gianna ile Calabasas’ta helikopter kazasında hayatlarını kaybetmişti. Vanessa Bryant, 3 kızıyla hayatına devam ederken, Instagram sayfasında kaybettiği eşi ve kızını sık sık anmaya devam ediyor.

Vanessa Bryant, eşi Kobe’nin son NBA maçının yıl dönümünü kutlayarak, sosyal medya hesabı üzerinden içini döktü.

Kobe’nin 4 yıl önceki son maçından görüntülerin olduğu bir video paylaşan Vanessa, “Kocam 20 yıl köpek gibi çalıştı. Her şeyini verdi. İstediği tek şey, kızları ve benimle kaybettiği vakti geçirebilmekti. Kızlarımızın hayatlarındaki en özel anlarında orada olmak istiyordu. Emekliliğinin sadece üç yıl ve dokuz ayının tadını çıkarabildi. İki kızımız daha vardı, bir Oscar kazandı, Granity stüdyolarını açtı. Beş kez en çok satanlar arasına girdi ve kızı Gianna’nın basketbol takımına koçluk yaptı. Gianna da babası gibi, haftada yedi gününü basketbola vermişti. Her gün keşke o sabaha geri dönebilsem diyorum. Keşke 26 Ocak’ta lokal bir maçta oynasalardı. Hayat gerçekten adil değil. Bu çok anlamsız” diyerek, takipçilerine duygu dolu anlar yaşattı.