Vanilya yağı faydaları nelerdir? Vanilya yağı neye iyi geliyor?

Vanilya, dünyadaki en popüler ve tanınabilir koku ve tatlardan biridir. Bir zamanlar dünyanın en değerli maddeleri arasında yer alan vanilyanın yağı teknik olarak yağ sayılmamaktadır. Antienflamatuvar, antioksidan özellikleri nedeniyle pek çok hastalığın önlenmesinde yardımcı olur. Peki, vanilya yağının faydaları nelerdir? Vanilya yağı neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

İlaç, kozmetik ve gıda gibi pek çok sektörde sıklıkla kullanılan vanilya yağı, orchidaceae ailesine ait olan vanilya bitkisinin tohumlarından çıkarılır. Orta Amerika ve Meksika'ya özgü olan vanilya yağı, antioksidan, afrodizyak, antikarsinojenik, febrifüj, antidepresan, sedatif, sakinleştirici ve rahatlatıcı terapötik özelliklere sahiptir. Peki, Vanilya yağının faydaları nelerdir? Vanilya yağı neye iyi geliyor? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

VANİLYA HAKKINDA KISA BİLGİLER

Orkide ailesinin bir üyesi olan vanilya bitkisi ( V. planifolia ) Orta Amerika, Güney Amerika ve Karayipler’e özgüdür. Birçok orkide yenilebilir olmasına rağmen, vanilya ekili bir besin kaynağı olan 25.000 orkide türünden tek bitkidir.

Vanilya, mevcut bir ağaca veya yapıya tırmanan bir asma olarak büyür. Meksika’ya özgü olmasına rağmen, şimdi tropik bölgelerde yaygın olarak yetiştirilmektedir. Endonezya ve Madagaskar dünyanın en büyük üreticileridir. Kullanılan kısımları meyveleridir. Boyları 12 cm ile 22 cm arasında değişirken büyürken sağ ve sol uçlara doğru incelmektedir. Vanilyanın olgunlaşması 3,5 yıl ile 10 yıl arasında değişir.

Aslında vanilya yağı diye bir şey yoktur. Çünkü vanilya özü için ekstraksiyon işlemi, buhar damıtma veya soğuk presleme yoluyla oluşturulan uçucu yağların ekstraksiyon işleminden farklıdır. Vanilya çubukları bu ekstraksiyon yöntemlerinin hiçbirinde kullanılamaz, bu nedenle teknik olarak saf vanilya yağı yoktur. Vanilya yağının etken maddeleri salisilik asit, vanilin, on karbonlu doymuş yağ asidi, sirke asididir.

VANİLYA YAĞININ FAYDALARI

– Depresyon ve anksiyete belirtilerini azaltır

– Antioksidan bakımından zengin olan vanilya, serbest radikallerin neden olduğu cilt hasarını önler. İnce çizgiler, kırışıklıklar ve yaşlılık lekeleri gibi yaşlanma belirtilerini yavaşlatmaya yardımcı olur

– Libidoyu artırır.

– Vanilya yağında ateşe neden olabilecek enfeksiyonlarla savaşan bileşenler vardır. Ateşin neden olduğu iltihabı azaltır.

– Adet semptomlarını azaltır.

– Kanser hücrelerinin büyümesini önler.

– Vücutta meydana gelen enfeksiyonlarla savaşır.

– Sakinleştiricidir.

– Uyku kalitesini artırır.

– Solunumu destekler.

– Kan basıncını düşürür.

– Vanilya yağında bulunan niasin, tiamin ve pantotenik asit, cilt sağlığını geliştirmeye, cildi sivilcelerden uzak tutmaya yardımcı olur.

– Saç köklerini güçlendirir.

– Diş ağrısını hafifletir.

NOT: Vanilya yağı, bir taşıyıcı yağda seyreltildiğinde aromatik ve topikal kullanım için güvenli kabul edilir. Saf vanilya yağının doğrudan cilde uygulanması güvenli değildir. Ayrıca, çoğu esansiyel yağda olduğu gibi, hamile veya emziren kadınların yanı sıra çocuklar tarafından vanilya yağının kullanılması önerilmez.