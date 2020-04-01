Vanilyanın içinde hangi vitaminler var? Vanilyanın faydaları nelerdir?

Vanilyanın içinde hangi vitaminler var? Vanilyanın faydaları nelerdir?

Latince ismi Vanilla planifolia olan vanilya Orchidaceae ailesinden bir bitki türüdür. Ana vatanı Meksika'dır. Vanilyayı hoş kokusu ve tadından faydalanmak için ilk olarak kullananlar Azteklerdir. Kurutulan meyveleri kullanılan doğal vanilya ince, uzun, kahverengi-siyah renkli parlak çubuklar şeklinde satılmaktadır. Safrandan sonra en pahalı baharattır. Peki, vanilyanın içinde hangi vitaminler bulunur? İşte vanilyanın başlıca faydaları...

Vanilya özü, antioksidan, antidepresan ve antitümör etkilere sahip vanilin olarak bilinen bir bileşik içerir. Vanilya; aknelerin azaltılması, saç büyümesini iyileştirme, iltihabı azaltma, kronik hastalıkları önleme, kalbi koruma ve çok daha fazlasını sağlayan bir dizi önemli faydaya sahiptir. Şimdi, vanilyanın faydalarına gelin hep birlikte bir göz atalım… Vanilyanın içinde hangi vitaminler var?

VANİLYANIN BAŞLICA FAYDALARI

– Vanilya özü, antioksidan, antidepresan ve antitümör etkilere sahip vanilin olarak bilinen bir bileşik içerir.

– Vanilya, vücut hücrelerini serbest radikallere ve toksinlere karşı korumaya yardımcı olan çok yüksek antioksidan seviyelerine sahiptir.

– Vanilyadaki aktif bileşenlerden biri olan vanilin, kötü kolesterolü düşürür.

– Antioksidan içeriği sayesinde vanilya, güçlü bir anti-enflamatuar maddedir. Bu, iltihaplı veya tahriş olmuş cildi rahatlatmaya yardımcı olur.

– Vanilya hazmı kolaylaştırır ve mide hastalıklarını önler.

– Cinsel isteği ve gücü artırır.

– Vanilya kırışıklıklar ve yaşlılık lekeleri gibi yaşlanma belirtilerini yavaşlatmaya yardımcı olur.

– Vanilya solunum yollarını temizleyerek öksürüğü kesmeye yardımcı olur.

– Vanilyadaki antioksidanlar hücreleri onarmaya yardımcı olmanın yanı sıra, saç köklerini de zarar görmekten korumaya yardımcı olur.

– Vanilya aroması aromaterapistler tarafından strese karşı sakinleştirici amaçlı kullanılmaktadır.

– Vanilya, yanıkları, yaraları ve kesikleri iyileştirmek için geleneksel bir ilaç olarak kullanılmıştır.

– Vanilyanın en iyi faydalarından biri, bulantı hissi durumunda mideyi sakinleştirmeye yardımcı olmasıdır.

VANİLYANIN İÇİNDE HANGİ VİTAMİNLER VAR?

100 gram vanilya yaklaşık olarak aşağıdakileri içerir:

Kalori: 288 kcal

Toplam Yağ: 0,1 g

Doymuş Yağ: 0 g

Çoklu Doymamış Yağ: 0 g

Tekli Doymamış Yağ: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Sodyum: 9 mg

Potasyum: 148 mg

Karbonhidrat: 13 g

Lif: 0 g

Şeker: 13 g

Protein: 0,1 g

A Vitamini: 0 IU

C Vitamini: 0 mg

Kalsiyum: 11 mg

Demir: 0,1 mg

D Vitamini: 0 IU

B6 Vitamini: 0 mg

Kobalamin: 0 µg

Magnezyum: 12 mg