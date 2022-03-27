Van’ın en güzel kedisi Mia seçildi

Van'da, bu yıl 6'ncısı düzenlenen Shopping Fest etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla 'Van Kedisi Güzellik Yarışması' yapıldı. Kent Meydanı alanına kurulan podyumda yürütülen kedilere, boy, güzellik, göz, kulak, yanak, duruş, kuyruk gibi dallarda 9 jüri üyesi tarafından puan verildi. Yarışmada Ömer Yabaş'a ait 'Mia' isimli kedi birinci oldu.

Orhan BOZKURT

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Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bu yıl 6’ncısı düzenlenen Shopping Fest Alışveriş Günleri renkli görüntülere sahne olurken, etkinlikler kapsamında ‘Van Kedisi Güzellik Yarışması’ düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından organize edilen yarışmaya 32 kedi katılırken, vatandaşlar da yarışmaya yoğun ilgi gösterdi.

PODYUMA ÇIKAN KEDİLER 9 DALDA YARIŞTI

Kent Meydanı alanına kurulan podyumda yürütülen kedilere, boy, güzellik, göz, kulak, yanak, duruş, kuyruk gibi dallarda 9 jüri üyesi tarafından puan verildi. Toplanan puanlar sonucu Ömer Yabaş’a ait ‘Mia’ isimli kedi birinci olurken, Mehmet Adar Bayır’a ait ‘Maya’ ikinci, Furkan Fatih Aygür’e ait ‘Bulut’ isimli kedi üçüncü oldu. Yarışmada birinci gelen kediye tam, ikinci kediye yarım, üçüncü kediye ise çeyrek altın verildi. Ayrıca iki kediye ise mansiyon ödülü ile madalya takdim edildi.

‘MİA’ KEDİLERİN EN GÜZELİ SEÇİLDİ

Kedisi ‘Mia’ 200 tam puanla yarışmanın birincisi gelen Ömer Yabaş, “Bu yıl 6’ıncısı düzenlenen Kedi Güzellik yarışmasında benim kedim birinci oldu. Yarışmayı kazandığımız için çok mutluyuz” dedi.

Yarışmada kedisi ‘Maya’ ikinci gelen Mehmet Adar Bayır ise, Kedi Güzellik yarışmasının renkli görüntülere sahne olduğunu belirterek “Kedim ikinci geldiği için çok mutluyum. Kedi Güzellik yarışmasının yapılması ve Van Kedisinin ön plana çıkartılması hem memleketimiz, hem ülkemiz adına çok çok iyi. Çünkü dünyada ünü yayılan Van Kedisinin böyle yarışmalarla gündeme gelmesi bizi mutlu ediyor” diye konuştu.