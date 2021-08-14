Vanlı gökyüzü meraklıları “Astrofest” etkinliğinde buluştu

Van’ın Gürpınar Belediyesi tarafından bu yıl ilk defa düzenlenen “Gökyüzü Gözlem ve Fotoğraflama Festivali-Astrofest” gökyüzü meraklılarını bir araya getirdi.

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Gürpınar ilçesinin Başbulak mesire alanında düzenlenen etkinlikte ilk olarak uzay, uzay gözlemi, meteor yağmurları ve astrofotoğrafçılık konusunda katılımcılara uzmanlarca eğitimler verildi. Eğitim sonrası yılda bir gerçekleşen, halk arasında “yıldız kayması” olarak da bilinen Perseid meteor yağmurlarının saatte ortalama 70 ila 80 meteor kayması gözlemlenebildi.

Hava koşullarının uygun olduğu, şehre uzak noktada ve ışıksız bölgede gerçekleştirilen etkinlikle, meteor yağmurunu izleyen katılımcılar muhteşem anlara tanıklık etti. Etkinlikte kamp, doğa yürüyüşleri, birbirinden eğlenceli, eğitici bilim etkinliklerinin yanı sıra, fotoğraf makinesi ve teleskoplarla ay, gezegen, samanyolu galaksisi gözlemleri yapıldı.

İLK KEZ DÜZENLENDİ

Etkinlik alanında gazetecilere açıklamalarda bulunan Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, gökyüzü gözleme ve fotoğraflama festivalinin bölgede ilk kez düzenlendiğini belirtti. Gürpınar ilçesinin gökyüzü çekimleri için elverişli olduğunu ifade eden Başkan Tanış, “Festival kapsamında 43 kişilik ekip burada gözlem yapıp, aynı zamanda fotoğraf çekecektir. Pandemi nedeniyle bizler bu sayısı sınırlı tuttuk. Gürpınar ilçemizin milli parkında gecenin bu saatlerinde festival yapılması güçlü hükümetimizin tedbir ve politikalarından kaynaklanmaktadır. Gürpınar'ın huzurlu ve güvenli bir kent olduğunu kanıtladık” dedi.

Jüpiter ve Satürn gezegenlerini gözlemledikten sonra tüm ışıkları kapatarak bir saat içerisinde 70 ila 80 göktaşını gözlemleyebileceklerini söyleyen Astronom Hasan Çetres ise etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Meteor yağmuru dolayısıyla fotoğrafçılarla bir araya geldiklerini ifade eden fotoğraf eğitmeni ve sanatçısı Murat Cacim de uygulamalı eğitimden sonra Samanyolu Galaksisi ve meteor yağmurunu fotoğraflayacaklarını dile getirdi.

Fotoğrafçılıkla ilgilendiğini söyleyen Tuba Orman ise gece fotoğrafçılığı konusunda yaptığı denemelerden çok keyif aldığını belirterek, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.

Öte yandan, renkli görüntülere sahne olan etkinlik, sabah saatlerine kadar sürdü.