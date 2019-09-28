Vany Vicious sosyal medya üzerinden giyilmiş iç çamaşırlarını satıyor

Vany Vicious… ABD’nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinde yaşıyor ve hayatını fitness modelliği yaparak kazanıyor. Instagram üzerinden yaptığı reklam çalışmalarından da kazanç elde eden genç kadın, yeni bir para kazanma yolu buldu. Vany, hayranlarına giyilmiş iç çamaşırlarını satıyor! Instagram modeli, bununla da kalmıyor ve spor yaptığı sırada giydiği çorapları da satılığa çıkarıyor.

Yaptığı bu satıştan dolayı pek çok kişinin tepkisini çeken Vany, yaptığı açıklamada “Gelen talepler bu yöndeydi” diyor. Dediğine göre takipçileri yoğun bir şekilde çamaşırlarına para ödemek istiyormuş. Öyle ki giyilmiş çorabını dahi 100 dolara satıyormuş. İç çamaşırlarını ise yaklaşık 1000 dolara alıcı bulabiliyormuş.

İlk zamanlarda ek gelir elde ettiği bu işi kendisinin de iğrenç bulduğunu söyleyen Vany Vicious, daha sonra talep olduğu sürece zarar gelmeyeceğini düşünmüş. Aynı zamanda taekwondo’da siyah kuşak sahibi olan Vany, kendi moda markasını yarattığını ve sosyal medyada aktif ve sabırlı olarak bugünkü takipçi kitlesine ulaştığını söylüyor.

