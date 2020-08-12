Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Vatandaşlar seferber oldu! Petrol felaketinde saç kestirme yarışı
Vatandaşlar seferber oldu! Petrol felaketinde saç kestirme yarışı
Ada ülkesi Mauritius'ta tanker kazası sonrası yaşanan çevre felaketinde halk seferber oldu. Okyanusa akan yüzlerce ton petrolün temizlenebilmesi için vatandaşlar saçlarını kestirme yarışına girdi.
Sozcu.com.tr
Yaşam 12 Ağustos 2020 - 12:06

Hint Okyanusu’nda bulunan ada ülkesi Mauritius’ta geçtiğimiz günlerde büyük bir çevre felaketi yaşandı. Japonya bandıralı bir tanker ülkenin güney doğusundaki bir bölgede resiflere çarptı.

Kazayı yapan gemi.

Yakıt deposu zarar gören tankerden okyanusa yüzlerce ton petrol aktı. Tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşayan ülkede ‘çevresel acil durum’ ilan edildi.

Temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor.

Ekonomik gelirini büyük oranda turizmden sağlayan ve bir tatil cenneti olan ülkede halk, sahilleri kurtarabilmek için seferber oldu. Yetkililerin petrolü temizlemede balıkçı ağları ve insan saçının etkili olduğunu açıklaması üzere binlerce kişi kuaförlere koştu.

Çalışmalara gönüllüler de destek veriyor.

Saçlarını kestirerek temizlik çalışmalarına destek vermek isteyenlere kuaförler de kayıtsız kalmadı. Pek çok işletme sahibi saç kesimlerini ücretsiz olarak yapmaya başladı.

Son güncelleme: 12:12 - 12.08.2020