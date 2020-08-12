Vatandaşlar seferber oldu! Petrol felaketinde saç kestirme yarışı

Ada ülkesi Mauritius'ta tanker kazası sonrası yaşanan çevre felaketinde halk seferber oldu. Okyanusa akan yüzlerce ton petrolün temizlenebilmesi için vatandaşlar saçlarını kestirme yarışına girdi.

Hint Okyanusu’nda bulunan ada ülkesi Mauritius’ta geçtiğimiz günlerde büyük bir çevre felaketi yaşandı. Japonya bandıralı bir tanker ülkenin güney doğusundaki bir bölgede resiflere çarptı.

Yakıt deposu zarar gören tankerden okyanusa yüzlerce ton petrol aktı. Tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşayan ülkede ‘çevresel acil durum’ ilan edildi.

Ekonomik gelirini büyük oranda turizmden sağlayan ve bir tatil cenneti olan ülkede halk, sahilleri kurtarabilmek için seferber oldu. Yetkililerin petrolü temizlemede balıkçı ağları ve insan saçının etkili olduğunu açıklaması üzere binlerce kişi kuaförlere koştu.

Saçlarını kestirerek temizlik çalışmalarına destek vermek isteyenlere kuaförler de kayıtsız kalmadı. Pek çok işletme sahibi saç kesimlerini ücretsiz olarak yapmaya başladı.