Vedat Milor isyan etti ve ‘artık yok’ dedi

Gurme Vedat Milor, sosyal medyadan Türk lokantalarına isyan etti. Milor paylaştığı videoda ve yaptığı yazılı açıklamada, artık Türk lokantalarından video paylaşmayacağını söyledi. Milor yazılı olaraksa, "Sonuç ne? Restoranlar birbirinin aynısı olma yolunda ilerliyor. Belli bir kesim yemeklerinin çoğu uyduruk olan ‘modern meyhane’lere takılıyor. Anadolu’nun birçok kentinde olağanüstü yöresel yemekler var fakat bunları lokantalarda bulmak yolda yürürken 1000 dolar bulmaktan zor" dedi.

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Gurme Vedat Milor, sosyal medyadan paylaştığı videoda ve yazılı açıklamada Türk lokantalarına verdi veriştirdi.

Milor, Instagram hesabından paylaştığı videoda, “Gittiğim zaman böyle oluyor. Kararım şu artık: Burada yapacak bir şey yok. Zaten video çekmek de dert. Bundan sonra artık sadece yabancı video koyacağım. Türk lokantası videosu koymayacağım. Bitmiştir” dedi.

TWİTTER’DAN DA BOMBALADI

Milor Twitter’dan da, ” Anadolu'nun birçok kentinde olağanüstü yöresel yemekler var fakat bunları lokantalarda bulmak yolda yürürken 1000 dolar bulmaktan zor” dedi.