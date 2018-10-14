Vedat Milor isyan etti ve ‘artık yok’ dedi

Gurme Vedat Milor, sosyal medyadan paylaştığı videoda ve yazılı açıklamada Türk lokantalarına verdi veriştirdi.
Milor, Instagram hesabından paylaştığı videoda, “Gittiğim zaman böyle oluyor. Kararım şu artık: Burada yapacak bir şey yok. Zaten video çekmek de dert. Bundan sonra artık sadece yabancı video koyacağım. Türk lokantası videosu koymayacağım. Bitmiştir” dedi.
TWİTTER’DAN DA BOMBALADI
Milor Twitter’dan da, ” Anadolu'nun birçok kentinde olağanüstü yöresel yemekler var fakat bunları lokantalarda bulmak yolda yürürken 1000 dolar bulmaktan zor” dedi.
Sonuç ne? Restoranlar birbirinin aynısı olma yolunda ilerliyor. Belli bir kesim yemeklerinin çoğu uyduruk olan ‘modern meyhane'lere takılıyor. Anadolu'nun birçok kentinde olağanüstü yöresel yemekler var fakat bunları lokantalarda bulmak yolda yürürken 1000 dolar bulmaktan zor.
— Vedat Milor (@vedatmilor) 14 Ekim 2018