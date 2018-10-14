Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Vedat Milor isyan etti ve ‘artık yok’ dedi
Gurme Vedat Milor, sosyal medyadan Türk lokantalarına isyan etti. Milor paylaştığı videoda ve yaptığı yazılı açıklamada, artık Türk lokantalarından video paylaşmayacağını söyledi. Milor yazılı olaraksa, "Sonuç ne? Restoranlar birbirinin aynısı olma yolunda ilerliyor. Belli bir kesim yemeklerinin çoğu uyduruk olan ‘modern meyhane’lere takılıyor. Anadolu’nun birçok kentinde olağanüstü yöresel yemekler var fakat bunları lokantalarda bulmak yolda yürürken 1000 dolar bulmaktan zor" dedi.
Yaşam 14 Ekim 2018 - 18:52

Gurme Vedat Milor, sosyal medyadan paylaştığı videoda ve yazılı açıklamada Türk lokantalarına verdi veriştirdi.

Milor, Instagram hesabından paylaştığı videoda, “Gittiğim zaman böyle oluyor. Kararım şu artık: Burada yapacak bir şey yok. Zaten video çekmek de dert. Bundan sonra artık sadece yabancı video koyacağım. Türk lokantası videosu koymayacağım. Bitmiştir” dedi.

TWİTTER’DAN DA BOMBALADI

Milor Twitter’dan da, ” Anadolu'nun birçok kentinde olağanüstü yöresel yemekler var fakat bunları lokantalarda bulmak yolda yürürken 1000 dolar bulmaktan zor” dedi.

Son güncelleme: 18:55 - 14.10.2018

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Etiketler