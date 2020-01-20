Vedat Milor sosyal medya troll’üne öyle bir cevap verdi ki!

Vedat Milor sosyal medya troll’üne öyle bir cevap verdi ki!

Yemek eleştirmeni Vedat Milor, kendisine yönelik nefret suçu işleyen bir troll'e verdiği cevapla sosyal medyayı salladı.

Vedat Milor, eğitimde eleştirel düşünceye yer veren ülkeler sıralamasını paylaştı. Listede Türkiye, 134. sıradaydı. Milor, bu listeyi paylaşıp, “Şaşırdınız mı?” yazdı. Milor’un bu paylaşımın bir sosyal medya troll’ü “Defol İsrail’e git Yahudi Vedat Milor” yazarak nefret suçu işledi.

‘O ŞAHSI BULDUM!’

Milor’un cevabı ise oldukça çarpıcıydı. Söz konusu troll’ün mesajını paylaşan ünlü yemek eleştirmeni “Eleştirel düşünme ile ilgili listede alt sıralarda yer almamıza neden olan şahsı buldum. Vatandaşlıktan çıkarılırsa listede ciddi sıçrama yapabiliriz” dedi. Milor’un bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.