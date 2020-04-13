Vedat Milor’dan Duygu Özaslan paylaşımı: Geldiğimiz nokta o kadar vahim

Karantinada mutfağa giren YouTuber Duygu Özaslan, ‘göz yumurta’ ismini hatırlamayınca sosyal medyada gündem oldu. Mutfakta, “Şimdi sunny side up yapacağım, bunun Türkçesi neydi ya? Kırılmış yumurta mı?” diyen Özaslan ile ilgili sosyal medyada birçok espri yapıldı.

MİLOR’DAN İLGİNÇ YORUM

Vedat Milor da göz yumurtanın Twitter’da bu denli gündem olmasına tepki gösterirken, “Teessüf ederim. Menemen gibi kompleks yumurta yemeklerini tartışa tartışa geldiğimiz ileri noktaları tek kalemde silerek ‘sunny side up' ile en başa nasıl dönebildiniz?” diye yazdı.

Milor, “‘Sunny side up' şununla mı olur yoksa bununla mı diye anket bile düzenlemek mümkün değil. Geldiğimiz nokta o kadar vahim” dedi.