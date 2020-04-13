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Vedat Milor’dan Duygu Özaslan paylaşımı: Geldiğimiz nokta o kadar vahim
Vedat Milor’dan Duygu Özaslan paylaşımı: Geldiğimiz nokta o kadar vahim
Gastronomi yazarı ve televizyon programcısı Vedat Milor, YouTuber Duygu Özaslan'ın 'sahanda yumurta'yı hatırlamayıp, "Türkçesini bilmiyorum" demesini eleştirdi.
Yaşam 13 Nisan 2020 - 08:47

Karantinada mutfağa giren YouTuber Duygu Özaslan, ‘göz yumurta’ ismini hatırlamayınca sosyal medyada gündem oldu. Mutfakta, “Şimdi sunny side up yapacağım, bunun Türkçesi neydi ya? Kırılmış yumurta mı?” diyen Özaslan ile ilgili sosyal medyada birçok espri yapıldı.

MİLOR’DAN İLGİNÇ YORUM

Vedat Milor da göz yumurtanın Twitter’da bu denli gündem olmasına tepki gösterirken, “Teessüf ederim. Menemen gibi kompleks yumurta yemeklerini tartışa tartışa geldiğimiz ileri noktaları tek kalemde silerek ‘sunny side up' ile en başa nasıl dönebildiniz?” diye yazdı.

Milor, “‘Sunny side up' şununla mı olur yoksa bununla mı diye anket bile düzenlemek mümkün değil. Geldiğimiz nokta o kadar vahim” dedi.

Son güncelleme: 10:21 - 13.04.2020
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