Vedat Milor’un menemen anketine 437 bin kişi katıldı! İşte sonuç

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Ülkenin en çok takip edilen ve sevilen yemek yazarlarından biri olan Milor, Twitter’dan başlattığı anketle yıllardır tartışılan ‘menemenin soğanlı mı soğansız mı yapılması gerektiği’ sorusuna cevap aradı. Milor’un önceki gün 16:04’te paylaştığı “Belki Twitter'da dünyayı kurtarmak mümkün değil ama en azından en büyük gastronomik problemimize (!) hemen burada noktayı koyabiliriz. Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?” anketine 24 saat içinde 437 bin kişi katıldı. Yüzlerce kişi de anketi kendi takipçileriyle yeniden paylaştı.

Milor’un anketi dün saat 16.04’te sonuçlandı. Buna göre ‘soğanlı menemen' kazandı. Ankete katılan 437 bin 657 kişiden yüzde 51’i menemenin soğanlı olması gerektiğini söyledi. Milor, anketin sonuçlanmasının ardından “Oy veren herkese teşekkür ederim. Bu kadar ilgi beklemiyordum. Sene boyunca mesaj atıp bunu soranlar vardı. Boşuna değilmiş. Kendime gelince video ile fikrimi açıklayacağım” mesajı paylaştı.