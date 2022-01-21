Vefat eden eşinin adını yaşatmak için kütüphane ve konferans salonu yaptırdı

Almanya'nın Adana Fahri Konsolosluğu da dahil olmak üzere birçok sivil toplum örgütlerinde görev alan iş insanı Teyfik Kısacık, ölen eşinin adını yaşatmak için iki ayrı okula kütüphane ve konferans salonu yaptırdı.

Mehmet SERBES

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Teyfik Kısacık, oğulları Dr. Sina ve Rifat Kısacık’ın katkıları ile geçen yıl vefat eden eşi İncilay Savaşan Kısacık anısına Karataş’ın Cumhuriyet İlköğretim Okulu’na bir kütüphane yaptırarak içini döşedi ve kitaplarla doldurdu.

Kısacık aynı zamanda Adana’nın kurtuluşunun 100. yılı olması nedeniyle Adana Valiliği’nin 100 yatırım projesi içerisinde yer alan bir girişimde bulundu ve Adana merkezde bulunan, büyükannesinin ismini taşıyan Lütfiye Kısacık İlköğretim Okulu’na da bir konferans salonu inşa ettirdi.

Hayırsever Teyfik Kısacık’ın yaptırdığı hizmet birimlerinden Cumhuriyet İlköğretim Okulu, Karataş Kaymakamı Fatih Ayaz, Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, Adana İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, Karataş İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Buğrul, Karataş İlçe Emniyet Amiri M.Eren Güven, ilçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Murat Keskin, Karataş Müftüsü Dr. Mehmet Akif Coşkun, İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Celil Oğuz, Radar üssü Komutanı Alper Öztürk, Çukurova Gazeteciler Cemiyet Başkanı Cafer Esendemir, okul yöneticileri, öğretmen, öğrenci ve velilerin katılımıyla açıldı.

Teyfik Kısacık, “Eşim İncilay Savaşan Kısacık bir eğitim aşığıydı. Bu yüzden de adını eğitim kurumlarında yaşatmak onun anısına en yakışan girişim olacaktı. Kütüphane ve konferans salonlarının, ülkemizin geleceği olan Cumhuriyet’i emanet edeceğimiz yavrularımızın yetişmesinde rol oynayacak olması eminim ki huzur içinde uyuduğuna inandığım eşimin manevi anısı önünde bir saygı duruşu niteliğinde olacaktır. Ruhu şad, mekanı cennet olsun, hizmetlerimiz de eğitim camiamıza hayırlı olsun” dedi.