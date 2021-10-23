Verdiği kiloları dansla kutladı: Britney Spears karın kaslarını sergiledi
Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Britney Spears, verdiği kiloları ve karın kaslarını Instagram'da paylaştığı bir dans videosuyla hayranlarına gösterdi.
ABD'de 1990'lı yılların sonu ve 2000'li yılların başında pop müzik denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Britney Spears, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem yaratıyor.
Son dönemde babasıyla olan hukuk mücadelesini kazanmasıyla konuşulan Spears, zorlu sürecin ardından kendini spora verdi. Uzun uğraşlar sonucunda çabalarının karşılığını alan 39 yaşındaki Spears, heyecanını hayranlarıyla paylaştı.
Verdiği kiloları dans ederek kutladığı bir videoyu Instagram hesabından paylaşan Spears, “Karın kaslarımın şekle girdiğini görmeye başladım. Sonunda biraz sonuç görmek güzel” notunu düşerek kilo verdiğini gösterdi.