‘Veteriner hekimler sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalı’

Oysa günümüzde gıda güvenliği yaşamsal önemde bir konu ve her gün evlerimize aldığımız et ve et ürünleri ile diğer hayvansal gıdalar veteriner hekimlerin denetiminde üretiliyor.

İstanbul Veteriner Hekimler Odası (İVHO), genelgeye veteriner hekimlerin dahil edilmemesinin hem toplum sağlığı hem de hayvan sağlığı hizmetlerini olumsuz etkileyeceğine dikkat çekti. Yeni durumda gıdada çalışan veteriner hekimlerden 65 yaş üstünde olanların sokağa çıkamayacağı ve görevini yapamayacağını hatırlatan İVHO Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, bunun halk sağlığı açısından yeni riskler doğurabileceğini söyledi.

‘BİNLERCE HAYVAN ÖLEBİLİR’

Evcil hayvan sağlığı açısından da veteriner hekimlik hizmetlerinin kesintisiz sürmesi gerektiğini belirten Arslan, “Sadece İstanbul’da 650 pet hayvanı muayenehanesi, bütün Türkiye'de 7000 hayvan muayenehanesi var. Özellikle pet kliniklerinde tedavisi süren ve tedavisi kesildiğinde kaybedilecek binlerce hayvan bulunuyor” dedi. Şu sıralar sıkça dile getirilen kapsamlı sokağa çıkma yasağının uygulanması halinde veteriner hekimlerin yasaktan mutlaka muaf tutulması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Arslan, “Aksi halde tablo daha da kötüleşecektir. Yetkilileri yapılan uygulamalar konusunda daha dikkatli olmaya, bu zorlu süreci en az zararla atlatabilmek için çağrımıza kulak vermeye çağırıyoruz” dedi.