Veterineri telefonla görüntülü arayıp eşeğe doğum yaptırdı

Uluslararası TIR şoförlüğü yapan Münir Tarhan, Mardin’den Bingöl yönüne giderken yol kenarında bir eşeğin rahatsızlandığını gördü. Durup yanındaki 2 kişi ile eşeğin yanına giden Tarhan, hamile hayvanın doğum yapmaya çalıştığını fark etti. Bu konuda hiçbir tecrübesi olmayan Tarhan ve yanındakiler, yoldan geçen diğer sürücüleri durdurup onlara ne yapabileceklerini sordu.

Olumlu bir yanıt alamayan Tarhan, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde veteriner hekim olan akrabası Abdüsselam Tarhan’ı arayarak yardım istedi. Tarhan ve yanındakiler, Abdüsselam Tarhan’ın talimatlarını yerine getirerek hayvana doğum yaptırdı. Ölü doğum yapan eşek, bir süre sonra kendine geldikten sonra ovaya doğru yürüyüp gözden kayboldu. (DHA)