Bebekler ve küçük çocuklar arasında yaygın olarak görülen ve tedavi edilmezse böbrek hasarına yol açabilecek idrar yolu enfeksiyonu riskini artıran vezikoüreteral reflü hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz... Vezikoüreteral reflü nedir? Belirtileri ve tedavisi...

Vezikoüreteral reflü hastalığına sahip çocukların tam yüzdesi bilinmemektedir. Ancak tahminlere göre, vezikoüreteral reflü her 100 sağlıklı çocuğun yaklaşık 10’unu etkilemektedir ve kızlarda erkeklerden iki kat daha fazla görülür. Bulaşıcı değildir. Çoğu çocukta reflü, doğum kusurunun sonucudur. Peki, Vezikoüreteral reflü nedir? Belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

VEZİKOÜRETERAL REFLÜ NEDİR?

Üriner sistem böbrekleri, üreterleri, mesaneyi ve idrar yollarını içerir. Bunların her biri atıkların vücuttan atılmasında rol oynar. Böbrekler karnın arkasında bulunan fasulye şeklinde organlardır ve kandan atıkları, suyu ve elektrolitleri filtrelerler.

Vezikoüreteral reflü (VUR), idrarın mesaneden bir veya iki üretere ve bazen de böbreklere geriye doğru aktığı bir durumdur. VUR bebeklerde ve küçük çocuklarda en yaygın olanıdır. Çoğu çocuk VUR’dan uzun süreli problem yaşamaz.

Vezikoüreteral reflü primer (birincil) veya sekonder (ikincil) olabilir. Primer vezikoüreteral reflü olan çocuklar, normalde idrarın mesaneden üreterlere geri akmasını önleyen bir kapakla doğarlar. Sekonder vezikoüreteral reflü, genellikle mesanenin içindeki anormal yüksek basıncın neden olduğu idrar yolu fonksiyon bozukluğundan kaynaklanır.

Doktorlar genellikle vezikoüreteral reflüyü 1 ila 5 arasında derecelendirir. Derece 1, durumun en hafif şeklidir ve 5. derece en ciddi olanıdır.

Çocuklar primer vezikoüreteral reflü geçirebilirler. İlaç veya ameliyatı içeren tedavi, böbrek hasarını önlemeyi amaçlar.

VEZİKOÜRETERAL REFLÜ BELİRTİLERİ

– İdrar yaparken yanma hissi

– Sık sık, az miktarda idrar yapmak

– Kanlı veya kokulu idrar

– Yüksek ateş

– Karında veya belde ağrı

Bebeklerde idrar yolu enfeksiyonlarının teşhisi zor olabilir. Bazı belirtileri şunlardır:

– Açıklanamayan yüksek ateş

– İshal

– İştahsızlık

– Sinirlilik

İdrar yolu enfeksiyonu dışında vezikoüreteral reflü farklı belirtilere de sebep olabilir. Bunlar:

– Altına kaçırmak

– Kabızlık

– Yüksek tansiyon

– İdrarda protein

– Böbrek yetmezliği

Böbreklerden birinin veya her ikisinin idrar toplama yapılarının şişmesidir.

VEZİKOÜRETERAL REFLÜ TEDAVİSİ

Vezikoüreteral reflü tedavisinde hastanın yaşı, hastalığın şiddeti, böbreğin etkilenme durumu, işeme alışkanlıkları, ailenin sosyokültürel durumu gibi birçok faktör göz önünde bulundurulur.

Böbrek hasarına sebep olmamış hafif dereceli vezikoüreteral reflünün tedavisinde enfeksiyondan koruma ve mesane rehabilitasyonu için ilaç tedavisi uygulanır ve takip yapılır.

İlaç tedavisi

Eğer idrar yolu enfeksiyonları varsa böbrekleri etkilemeden önce mutlaka antibiyotik kullanımıyla tedavi edilmelidir. Antibiyotik kullanan hastalar tedavi süreci boyunca izlenmelidir. Antibiyotik kullanımına rağmen oluşabilecek enfeksiyonlar için rutin kontroller yapılmalıdır.

Cerrahi tedavi

Vezikoüreteral reflü tedavisinde uygulanan cerrahi tedavinin amacı idrarın geriye doğru akmasını ve üreterin tıkanmasını engellemek amacıyla mesane ve üreter arasındaki kapakçığın onarılmasını içerir.