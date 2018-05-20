Video oyunları rüyalara giriyor!

Sanal oyunlar, gerçek ve gerçek olmayan kavramların tartışılmasına ve birbirine karıştırılmasına en önemlisi de davranışsal bağımlılığa yol açıyor. Araştırmalar şiddet içeren sanal oyunları oynayan gençlerin rüyalarında savaşa devam ettiklerini gösteriyor.

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Doç. Dr. Işıl Göğcegöz

Uzmanlara göre, anne ve baba rol model olmalı ve ailenin birlikte geçirdiği zamanın artırılması şart. Rusya'da 15 yaşındaki bir çocuk, sırf insan öldürmenin nasıl bir his olduğunu merak ettiği için favori bilgisayar oyunundaki senaryoyu uygulayıp genç bir kadını öldürdü. Olay, internet kullanımı ve sanal oyunların etkisini gündeme getirdi. Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Işıl Göğcegöz, hayatı birçok alanda kolaylaştıran internetin gençler ve çocukları birçok tehlike ile karşı karşıya bıraktığına dikkat çekti.

Davranışsal bağımlılığa dönüşüyor

“Sanal oyunlar, oyunun içeriği nedeniyle şiddet davranışını olağanlaştırabilir” diyen Doç. Dr. Işıl Göğcegöz, şunları da söyledi: “Gençler ve çocuklar, oyun oynarken tanımadıkları kişilerle tanışarak istismara maruz kalabilir. Sanal oyunlar bu tehlikelerle birlikte birçok ruhsal bozukluğu da beraberinde getirebilir. Saatlerce oyun oynamak obezite, uyku bozuklukları, baş ağrıları yanı sıra öfke ve agresif davranışları artırabilir.”

Savaş rüyalarda bile devam ediyor

Sanal oyunların gerçek ve gerçek olmayan kavramların tartışılmasına ve birbirine karıştırılmasına neden olduğunu belirten Doç. Dr. Işıl Göğcegöz, “Araştırmalar şiddet içeren sanal oyunları oynayan gençlerin rüyalarında savaşa devam ettiklerini ortaya koyuyor. Ayrıca bu oyunların, öğrencilerde sınıf içinde güven algılarını olumsuz etkilediğini göstermektedir” dedi.

Aile içi iletişime özen gösterin

Aile üyeleri arasında kurulan iyi ilişkilerin önemine dikkat çeken Doç. Dr. Işıl Göğcegöz, “Gençler ve çocukların sosyal aktivitelerini artırmaları için aileler destek olmalı. Ailece yapılacak etkinlikler, arkadaşlarla geçirilecek zamanlar arttıkça gençler bu tür tehlikelerden uzak kalır. Böylelikle gençlerin ve çocukların gerçek dünyanın farkına varmaları sağlanabilir” dedi.