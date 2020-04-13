Vietnam’da işsiz kalanlara yardım için pirinç ATM’si yaptılar

Vietnam’da bir girişimci, corona virüsü salgınından dolayı işsiz kalanlar ve yoksullar için 7-24 açık olan bir pirinç ATM'si yaptı...

Vietnam'ın en büyük şehri Ho Chi Minh'de, Hoang Tuan Anh adlı bir işadamı corona virüsü salgını nedeniyle işsiz kalanlar ve yoksullar için hayat kurtaran bir icat yaptı; Pirinç ATM’si… 7 gün 24 saat ücretsiz olarak hizmet veren icat, bir siloda tutulan pirinç stokundan her defasında 1.5 kilo dağıtıyor. Pirinç stokları da çalışanlar tarafından denetleniyor.

Makineyi kullanarak pirinç alanlardan biri olan 34 yaşındaki Nguyen Thi Ly, “Eşim işini kaybetti, üç çocuğumuz var. Bu pirinç ATM'si çok faydalı oldu. Bu bir torba pirinçle bir gün yetecek kadar yemeğimiz oluyor” dedi. Bir başka pirinç alan Ly ise, “Kontrol etmek için geldim ve gerçek olduğuna inanamadım. Umarım salgının sonuna dek bunu yapmaya devam ederler” diye konuştu.



Devlet medyası bu ATM'lerin Hanoi, Hue ve Danang gibi farklı şehirlere de yerleştirildiğini belirtti. Vietnam'da salgın nedeniyle henüz can kaybı yaşanmadı. Ancak 15 günlük sosyal tecrit uygulamasının hayata geçirilmesi pek çok küçük işletmenin kapanmasına, dolayısıyla çok sayıda insanın işsiz kalmasına yol açtı.

