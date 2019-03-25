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Vietnam’da veremden her yıl 12 bin kişi ölüyor
Vietnam’da veremden her yıl 12 bin kişi ölüyor
Vietnam'da tüberküloz hastalığı (verem) nedeniyle her yıl 12 bin kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yaşam 25 Mart 2019 - 16:05

Ülke basınında yer alan habere göre, Vietnam Başbakan Yardımcısı Vu Duc Dam, Sağlık Bakanlığının düzenlediği bir etkinlikte yaptığı konuşmada, ülkede her yıl 124 bin verem vakasının tespit edildiğini ve bunlardan 12 bininin yaşamını yitirdiğini söyledi.  Dam, halkın bu hastalık hakkında daha fazla bilgi sahibi olması gerektiğine işaret etti.  Vietnam Sağlık Bakanlığının programında, ülkede 2030’a kadar veremin tamamen ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) verilerine göre, 2017’de 10 milyon verem hastası bulunurken, 1,6 milyon kişi bu hastalık yüzünden hayatını kaybetti.
(AA)