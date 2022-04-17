Villada bulunan ‘Kartopu’ hayvanat bahçesine götürüldü

İstanbul Silivri’de bir villada kaçak olarak beslenirken yakalanarak koruma altına alınan albino Bengal Kaplanı yavrusu, Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne götürüldü. Yapılan anket sonucu hayvana "Kartopu" ismi konuldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Silivri’de bir villada ele geçirilen ve 20 bin doğumda bir rastlanabilen bir tür olan albino Bengal kaplanı yavrusunun yeni yuvası Gaziantep Hayvanat Bahçesi oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Şube Müdürlüğü ekipleri yavruyu, Türkiye'de vahşi hayvanların bakımına en uygun yer olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirerek tedavisi ve bakımı için teslim etti.

Hayvanat Bahçesi'nin yeni üyesinin ismini ise yapılan anket sonrası vatandaşlar koydu. Bu sene şehrin aldığı yoğun kar yağışı ve tüy renkleri vesilesiyle yavru kaplanın ismi “Kartopu” olarak belirlendi.

Koruma altına alınana ve sağlığı gün geçtikçe yerine gelen Kartopu, buz mavisi gözleri ve beyaz rengiyle ilgiyi kısa sürede kendine çekmeyi başardı. Yavru Kartopu'na ekiplerce şu anda azar azar tavuk eti veriliyor, anne sütüne yakın olması için içeceği laktozsuz süte bıldırcın yumurtası sarısı konuluyor.

Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler, Kartopu'nun sağlık durumu hakkında bilgi vererek, “Bütün kan tahlillerini yaptık, genel durumları iyi biraz zayıf düşmüş. Sabah akşam beslenmesine dikkat ediyoruz. Anne sütüne yakın olması için sütün içine bıldırcın yumurtası sarısını koyuyoruz, mama ile takviye ediyoruz. Gün geçtikçe ağırlığı artıyor genel durumu düzeliyor” diye konuştu.