Viranşehirliler toprak korttan çim korta terfi etti

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yaklaşık 100 haneli Sarıbal Mahallesi’nin sakinleri, pandemi nedeniyle köylerinden dışarı çıkamayınca boş zamanlarını değerlendirmek için arayışa girmiş, beden eğitim öğretmeni Yusuf Avcıbaşı’nın yönlendirmesiyle tenisle tanışmıştı.

Mahalle sakinlerinin talebi üzerine Sarıbal Ortaokulu’nda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Yusuf Avcıbaşı, boş bir arazinin zemini üzerinde kendi imkanlarıyla toprak kort yaptı.

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ ÖNCÜLÜK ETTİ

Yöresel kıyafetleri ile sahaya giren vatandaşlar, öğretmen Yusuf Avcıbaşı’nın verdiği eğitimler sayesinde tenis oynamaya başladı. Daha sonra vatandaşlar, yöresel kıyafetlerle tenis oynarken çekilen fotoğraf ve videolarıyla gündeme geldi.

1.5 AYDA TAMAMLANDI

Sarıbal köylülerinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sarıbal Mahallesi’ne halı saha ve tenis kortu yapılması için talimat verdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan tesisin inşaatı 1,5 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak kullanıma hazır hale getirildi.





DHA