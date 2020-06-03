Virgil Abloh protestolar için 50 dolar bağışlayınca linç edildi

Off White markasının kurucusu ve aynı zamanda da Louis Vuitton’un yeni erkek koleksiyonları sorumlusu olan Virgil Abloh, hapse giren protestocuları kurtarmak için oluşturulan kefalet fonuna 50 dolarlık bağışta bulundu. En azından herkes bunu böyle sandığı için uzun bir süre ünlü tasarımcı sosyal medyada linç edildi. Konunun aslı şu; Virgil Abloh, bir yardım kampanyasına dahil oluyor. Bu kampanyanın amacı ise, kim ne kadar bağış yaptıysa, siz de bunu kabul edip o miktarda bağışta bulunuyorsun. Abloh’un bir hayranı da yaptığı 50 dolarlık bağışı tasarımcıya yolluyor ve kendisi de 50 dolar veriyor… Aslında tamamen sembolik bir hareket fakat sosyal medya Virgil Abloh’nun gözünün yaşına bakmadan eleştirmeye devam etti.

Ünlü tasarımcı sonunda pes etti ve bir açıklama yapma gereği hissetti. Kampanya dahilinde 50 dolar bağış yapılması istendiği ve sistemin yayılabilmesi için o rakamı ödediğini belirten Abloh, toplamda 20 bin 500 dolarlık bir bağış yaptığını da söylemek zorunda kaldı… Abloh ayrıca herkesi kendi oranlarında fonlarla eşleşmeye teşvik ederek “1 dolar bile önemli! dedi.