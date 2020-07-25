Virüs dönüm noktası oldu

Türk Medyası'nda “hocaların hocası” diye nitelenen, emeritus unvanlı dünyaca ünlü iletişim profesörü, gazeteci ve yazar Haluk Şahin SÖZCÜ Haftasonu'na konuştu. Pandemi sürecinde yaşadıklarını ve dünyaya bakışını anlattı.

– Karantina günleri nasıl geçti?

İstanbul'daki evimde tıkılı kaldığım bu sıkıcı süreçte 130 sayfalık kısa bir roman yazdım. Adı: Güzel Mavrella. Şimdi yaz mevsimini geçirdiğimiz Bozcaada'ya geldik. Adanın hoşlukları bize iyi geldi.

– Romanınız ne anlatıyor?

Corona virüsünün insanları nasıl etkilediği, nasıl bir dünyaya çıkmakta olduğumuzu ele alıyor.

– Nasıl bir dünyaya çıkıyoruz?

İnsanlık şaşkın. Doğayı denetim altına aldığı kanaatindeydi. İnsanlığın özgüveninin ağır bir şekilde zedelendiği, hatta yıkıldığı kanısındayım. Salgın insanlık tarihinde bir dönüm noktasıdır.

– Bu süreç ne gibi farkındalıklara yol açtı?

Birincisi aile. Dostlarımızla internet sayesinde buluştuk. Böyle bir ortaklık konuşmaya zorunlu olan varlıklar olduğumuzu hissettirdi. Arkadaşların da ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı.

– Doğaya bakış açısı nasıl etkilendi?

Çok köklü değişimler oldu. Bilgisayarın insana empoze ettiği bir buluşturuculuk, ortaklaşma evresinin içindeyiz. Toprak önem kazandı. Türkiye'nin ihmal ettiği alanlardan bir tanesi. Umarım Türkiye tarım toplumu olmanın bir utanç vesilesi olmadığını tekrar anlar. Organik tarımın ne kadar yaşamsal öneme sahip olduğu anlaşıldı. Korona kamçıyla vururcasına hatırlattı.

– Yaşanan pek çok olgu bilimin değerinin anlaşılmasına yeterince vesile oldu mu?

Bilim zafer kazandı. Din adamları kendi alanlarına çekilmek zorunda kaldı. Artık hahamlar, papazlar, imamlar ellerini açmış ne bekliyorlar? Aşı. Bilimin ön plana geçtiği yeni dünyada dini akideler üzerine kurulmuş bir düzenin diğer ülkelerle yarışabilmesi mümkün değil. “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” derken Mustafa Kemal bunu kastediyordu.

– Türkiye'nin salgınla mücadelesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye en kötüler arasında değilse bunun nedeni Cumhuriyet'in başlangıç yıllarından kalma sağlık alt yapısı ve çok iyi doktorların bulunmasıdır.

65 YAŞ YASAĞI HAKSIZLIKTI

65 yaş üstü yasağı çok büyük haksızlıktı. Bize hangi gün sokağa çıkma hakkı tanındığına baktık ve hiç itiraz etmedik. Toplumun ruh ve akıl sağlığıyla ilgili inceleme yapılsa vahim bir tablo çıkar.