Virüsten korunmak için ağaç kondu yaptılar

10 metrekare büyüklüğündeki ağaç evi inşa etmelerindeki en önemli etkenin salgın olduğunu belirten Necati Otçu, “İş yerlerimiz kapanınca bahçelerimize çekildik. Evlere kapanmak zorunda kaldık. Çocuklar da evde sıkılınca onlar için oyun alanı olsun diye küçük bir ev yapacaktık, böyle büyük bir eve dönüştü. Dışarıda vakit geçirmektense bu evle kendimizi coronadan koruma altına almaya çalıştık” dedi.

Aynı zamanda arkeolog olan Otçu, ceviz ağacına bitişik şekilde olup merdivenle çıkılan ağaç evi 10 günde yaptıklarını anlatarak, “Eski Amasya evlerinden esinlendik. Osmanlı’da ve Cumhuriyet döneminde bu tarz cumbalı evlerin çok fazla olduğu biliniyor. Nadir görülen bir minyatür olduğu için de insana ayrı bir haz veriyor” diye konuştu.

Evin yapımında bahçelerindeki eski eşya ve ağaç parçalarını kullandıklarına değinen Otçu, “Ayakları için ağaçtan telefon direğini mantoladık. Geri dönüşüm olan ürünleri de kullandık. Lüks, abartılı malzemeler kullanmadık. Tamamen kendimize ait araç ve gereçlerden oluşan bir eser ortaya çıkardık. Daha sonra diğer ağaçlarımıza da bu tarz ev yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. (İHA)



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