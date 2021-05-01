Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Virüsten korunmak için ağaç kondu yaptılar

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan amca çocukları Necati ve İlker Otçu, corona virüsünden korunmak için bahçelerindeki ağaca bitişik ahşap ev inşa etti. 10 metrekare büyüklüğünde ve yerden 5 metre yükseklikte olan ağaç kondu görenleri şaşırtıyor.

Güncellenme: 16:57, 01/05/2021
Hayat HaberleriYaşam
Virüsten korunmak için ağaç kondu yaptılar

10 metrekare büyüklüğündeki ağaç evi inşa etmelerindeki en önemli etkenin salgın olduğunu belirten Necati Otçu, “İş yerlerimiz kapanınca bahçelerimize çekildik. Evlere kapanmak zorunda kaldık. Çocuklar da evde sıkılınca onlar için oyun alanı olsun diye küçük bir ev yapacaktık, böyle büyük bir eve dönüştü. Dışarıda vakit geçirmektense bu evle kendimizi coronadan koruma altına almaya çalıştık” dedi.

Aynı zamanda arkeolog olan Otçu, ceviz ağacına bitişik şekilde olup merdivenle çıkılan ağaç evi 10 günde yaptıklarını anlatarak, “Eski Amasya evlerinden esinlendik. Osmanlı’da ve Cumhuriyet döneminde bu tarz cumbalı evlerin çok fazla olduğu biliniyor. Nadir görülen bir minyatür olduğu için de insana ayrı bir haz veriyor” diye konuştu.

Evin yapımında bahçelerindeki eski eşya ve ağaç parçalarını kullandıklarına değinen Otçu, “Ayakları için ağaçtan telefon direğini mantoladık. Geri dönüşüm olan ürünleri de kullandık. Lüks, abartılı malzemeler kullanmadık. Tamamen kendimize ait araç ve gereçlerden oluşan bir eser ortaya çıkardık. Daha sonra diğer ağaçlarımıza da bu tarz ev yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. (İHA)

İlginizi ÇekebilirTam kapanmayı karavanla keyfe çevirdilerTam kapanmayı karavanla keyfe çevirdilerİlginizi ÇekebilirPandemide yayla hayatıPandemide yayla hayatı

 

AMASYA arkeolog Corona Rize
Yayınlanma Tarihi:16:56,